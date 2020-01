Gómez recorda al València que el 2025 ha d'estar acabat el nou Mestalla atenent l'acord firmat

Gómez ha visitat aquesta jornada les obres dutes a terme per a la millora de l'entorn del Nou Mestalla i ha explicat que l'Actuació Territorial Estratègica (ATE) subscrita per a aquest àmbit amb el club esportiu "es va renovar l'any 2015 per un termini de deu anys", per la qual cosa, "en principi, el 2025, tot el que són les diferents fases que suposa eixe acord haurien d'estar acabades".

La responsable municipal, qui s'ha pronunciat d'aquesta manera preguntada després de la visita pel calendari que es maneja per a la fi d'obra del nou estadi, ha assegurat que l'Ajuntament de València estarà "pendent i damunt que el club done una resposta" per a poder "el 2025 tindre aquest tema resolt".

"Eixa ATE es va firmar amb la Generalitat però nosaltres, com a ciutat, també som part i responsables i volem que d'alguna manera se'n vagen complint les fites", ha agregat sobre aquest tema Sandra Gómez.

Així, ha considerat "important" que eixa actuació s'acabe "no només per als veïns" de Benicalap "sinó per a la ciutat en general", perquè "és un tema que irradia tota la ciutat", i "també per als aficionats". "Els valencianistes necessiten saber i tindre una resposta en aquest sentit", ha apuntat la vicealcaldessa.