Bromera recorda Isabel-Clara Simó com "una de les escriptores més llegides del nostre temps"

Bromera ha agraït la "sort" d'haver treballat "durant molts anys" amb l'escriptora alacantina, morta aquest dilluns als 76 anys. "Ens ha deixat una de les escriptores més llegides del nostre temps, a qui recordarem a través de la seua extensa obra, composta per més d'una cinquantena de llibres", ha remarcat en un comunicat.

La firma ha destacat que l'obra d'Isabel-Clara Simó va des de narrativa fins a teatre, poesia, assaig i, fins i tot, guions televisius, dirigits tant el públic juvenil com a adult, i compon a més "una trajectòria dedicada a la defensa i la promoció" de la llengua.

També ha incidit que l'obra d'Isabel-Clara Simó ha sigut reconeguda amb guardons com el premi Víctor Català per 'És quan miro que hi veig clar', el Premi Serra d'Or de Literatura i Assaig per 'Històries perverses', el premi Sant Jordi de Novel·la per 'La salvatge', el Ciutat d'Alcoi de Teatre per 'La visita' i el premi de Novel·la Ciutat d'Alzira per 'El meu germà Pol', entre d'altres.

En Bromera ha publicat, entre d'altres, el seu clàssic 'Júlia'; l'obra de teatre 'Còmplices'; novel·les d'èxit com 'La innocent' (Premi Valencià de Literatura) i 'La vida sense ell', entre d'altres.

La seua trajectòria també ha sigut homenatjada amb guardons com el Memorial Jaume Fuster de l'AELC, la Medalla d'Or de la Ciutat d'Alcoi, la Medalla d'Honor de la Xarxa Vives, el premi a la trajectòria de la Plaça del Llibre de València o el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, un reconeixement a "la importància i l'exemplaritat de la seua tasca intel·lectual i la seua contribució notable i continuada a la vida cultural" en la llengua catalana.

Els seus textos han sigut traduïts a l'alemany, anglés, basc, castellà, francés, gallec, italià, el neerlandés i el suec. A més, Isabel-Clara Simó ha participat en nombrosos congressos acadèmics i "ha fet més de mil conferències, a tot arreu, també en l'estranger". D'altra banda, l'autora va col·laborar regularment en nombrosos mitjans de comunicació i va participar en diverses obres col·lectives i d'investigació.