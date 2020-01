El CVC lamenta la mort d'Isabel-Clara Simó, una "pèrdua irreparable" per al món de la cultura

20M EP

El Consell València de Cultura (CVC) ha lamentat "profundament" la mort de l'escriptora alacantina Isabel-Clara Simó, una "pèrdua irreparable" per al món de la cultura, al mateix temps que ha destacat el seu "exemple cívic i artístic com a font d'inspiració per a nous creadors valencians".