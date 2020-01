Adelante Jaén pide al alcalde que aclare si tiene "voluntad real" de poner en marcha el tranvía

Adelante Jaén ha lamentado que la puesta en marcha del tranvía en la ciudad vuelva a ser motivo de una disputa política tras las declaraciones realizadas por el alcalde, Julio Millán, y el Consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, en las que se culpan mutuamente de la falta de la documentación necesaria para llevar este asunto al próximo pleno municipal.

"Volvemos a la ceremonia de confusión", ha señalado en un comunicado la portavoz de Adelante Jaén, Lucía Real, por lo que se ha preguntado "si realmente el PSOE quiere el tranvía para la ciudad o pretende mantener la tensión con la Junta de Andalucía a costa de una infraestructura que puede ser buena para la ciudad".

Mientras que desde el Gobierno municipal apuntan las dificultades para llevar al pleno ordinario previsto para el próximo día 21 el convenio para la puesta en marcha del sistema tranviario en la capital jiennense por la falta de algunos documentos no facilitados por la Administración andaluza, el Consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha señalado que no tienen conocimiento de esta queja.

"Sospechamos que retrocedemos a la casilla de salida y los distintos signos políticos en la Junta y el Ayuntamiento vuelven a obstaculizar la puesta en funcionamiento de este sistema de transporte", ha dicho Real, al tiempo que ha lamentado no estar en disposición de poder valorar "si falta o no documentación porque no se nos ha facilitado la información sobre el convenio que la Junta de Andalucía ha hecho llegar al alcalde".

Para Lucía Real, no sería de extrañar estar "ante una estrategia más para dilatar la llegada del tranvía a Jaén y privatizarlo junto con los autobuses urbanos".