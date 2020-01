Morera advoca per convertir Compromís és una federació de partits i insta a "recuperar el tracte directe amb les bases"

Així s'ha pronunciat el també president de Les Corts Valencianes durant la seua intervenció en el Fòrum Europa Tribuna Mediterrània, on ha compartit la seua lectura personal del moment polític actual tant institucional com en el si de la coalició, així com dels reptes del futur.

Morera ha començat la seua al·locució celebrant l'acord que ha permès Pedro Sánchez conformar un nou Govern central i ha recordat els assumptes que formen part de l'agenda valenciana i que s'han d'abordar: la reforma del finançament, les inversions territorials ajustades a la població i la regularització del deute generat per la insuficiència financera. També ha apuntat que seria bo que es publicaren les balances fiscals entre l'Estat i la Comunitat Valenciana.

Així mateix, ha recordat com el Consell del Botànic sorgit el 2015 es va trobar una situació "complicada" davant de la qual ha fet "una política transversal, dedicada a tots els sectors socials, sense sectarismes".

Morera ha subratllat que el cost de Les Corts en la legislatura 2015-19 ha sigut de 100 milions d'euros, el 0,15% del pressupost de la Generalitat, un cost "assumible", i també s'ha referit al multipartidisme, en augment. "La pluralitat és la millor representació de la nostra societat", ha dit, recordant que solament va cridar l'orde a un diputat en tota la legislatura passada.

En clau de partit, ha recordat els inicis de Compromís al 2010 per a "institucionalitzar el valencianisme unit a una esquerra renovada i a l'ecologisme". Des d'aleshores, ha dit, la coalició ha gestionat la seua diversitat, "que alguns han interpretat com a debilitat" i ha sabut "conviure, arribar a consensos per a guanyar tots i obtindre els millors resultats possibles", en un projecte en el qual "predominava la intel·ligència col·lectiva".

Enguany, ha dit, serà un any de congressos i entre ells estarà el del Bloc Nacionalista Valencià, al qual s'arriba amb l'experiència de quatre anys de govern. Ha destacat el paper jugat per Àgueda Micó en el dia a dia de la formació i ha reconegut la seua "dedicació", avançant que donarà el vot favorable al seu informe de gestió.

"No ha de ser un congrés per a solucionar el funcionament de Compromís ni per a fer creure que nosaltres sols som Compromís. El Bloc no és tot Compromís", ha ressaltat, ja que aquesta és "una cooperativa política entre partits diferents que haurà de formalitzar una federació de partits, que és la fórmula estable que preveu la legislació de partits".

I ha de comptar, ha prosseguit, amb doble vot, com altres federacions que "funcionen perfectament", amb doble vot, llistes amb reserva de pluralitat perquè tots els integrants "es vegen reconeguts en elles i tinguen opcions d'obtindre representació" i el vot en el si de cada partit per a evitar que "ningú, ni partits ni grups organitzats, puguen imposar criteris a cap organització en qüestions que afecten les seues bases ideològiques".

"Sóc valencianista i vull la continuïtat d'un projecte valencianista nítid que pot col·laborar amb altres forces des de l'acord preelectoral o estable en forma de federació. I un valencianisme que busca acords postelectorals progressistes per a aconseguir governs, com hem fet amb el PSPV i Unides Podem", ha incidit.

Així, ha assegurat que s'implicarà en el congrés per a aconseguir "unitat interna i seguir en el camí d'èxit", deixant "espai a les persones que vullguen participar". Defendrà un major protagonisme de la militància en el disseny de les polítiques i una organització "horitzontal", recuperant el tracte directe amb les bases, ja que l'èxit de Compromís es va fonamentar, entre altres qüestions, a "escoltar moltíssima gent" i "sense hiperlideratges".

APOSTA PER UNA SOLUCIÓ POLÍTICA A CATALUNYA

En el torn de preguntes, Morera ha respost qüestions sobre els seus pronunciaments en xarxes socials sobre la situació dels polítics catalans presos. En concret, sobre si defèn una llei d'amnistia ha apuntat que és partidari de pensar "per què hem arribat fins a ací" i que aquest "conflicte d'alt voltatge" se'n vaja "reduint amb diàleg i fent política". Així, ha apostat per "buscar fórmules que permeten donar a la política solucions polítiques".

Morera, que ha assenyalat que pot meréixer-se crítiques però no la reprovació que alguns grups de l'oposició han demanat, ha indicat que "allò que es diu" que ha dit no és allò que ha dit, i ha indicat que a més de la seua funció institucional és una persona i "té una opinió". "La llei mordassa espere que es derogue prompte", ha afegit.

D'altra banda, sobre el nou Govern de Pedro Sánchez i les seues similituds amb el Consell ha afirmat que aquest últim "ha marcat un camí en la forma de fer política" i és "un referent". A més, ha assenyalat que col·laboraran amb Madrid i s'ha mostrat optimista respecte al futur.

Preguntat sobre si a Compromís li haguera anat millor pactant amb Unides Podem, ha assenyalat que no ho sap, és "una incògnita", i respecte a si és partidari d'establir un cordó sanitari a la ultradreta, ha apuntat que no, ja que advoca per parlar i debatre la política "amb idees i raons".

OLTRA: "COMPROMÍS NO EXISTIRIA SENSE MORERA"

La vicepresidenta de la Generalitat i coportaveu de Compromís, Mónica Oltra, ha sigut l'encarregada de presentar Morera, al qui ha definit com "un home bo" en l'àmbit personal i al qui ha reconegut en la seua faceta de president de Les Corts per la seua "mà esquerra" en la cambra, la seua "mesura, ponderació, prudència i paciència".

Abans, ha dit, la Presidència actuava com a "braç armat del poder absolut" i ara Morera ha aportat a Les Corts "la dignitat que es mereix".

També ha destacat la seua trajectòria en el valencianisme polític: "La trajectòria vital i política d'Enric Morera està tan unida al valencianisme polític que són indissociables. El valencianisme i ell, més que una coalició, és un aliatge".

"Morera sap el que és guanyar perquè sap el que és perdre. I sap arribar a acords perquè sap el que és sentir-se exclòs", ha agregat, per a assegurar que "l'actual panorama polític valencià no seria el que és sense gent com Morera, i Compromís no existiria sense Enric Morera".