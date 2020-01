Puig insisteix que el Tajo-Segura és "irrenunciable" i demana evitar "guerres estèrils" que "no serveixen per a res"

No obstant açò, ha apostat per allunyar-se de l'"enfrontament" per a adoptar "la perspectiva de posar en comú el que necessiten els regants o el conjunt de la Comunitat". "Per descomptat he estat en contra sempre de guerres estèrils que no serveixen per a res", ha argumentat.

A eixe respecte, ha rebutjat "'partiditzar' o polititzar" la qüestió de l'aigua "ho faça qui ho faça, en aquesta comunitat, en les comunitats veïnes o en les comunitats del més enllà".

A la seua manera de veure, tractar de "traure rèdit polític" al problema "no ha ajudat en el passat a la solució: va haver-hi qui va governar en totes les institucions i allò que havien promès no ho van fer", ha mantingut aquest dilluns a preguntes dels mitjans a Alacant, per la posició adoptada pel president de la Diputació alacantina, el 'popular' Carlos Mazón, que s'ha mostrat "preparat" per a "no tolerar" atacs al transvasament després del nomenament de la ministra Teresa Ribera com a vicepresidenta del nou Executiu de Pedro Sánchez.