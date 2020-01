Compromís planteja prohibir màquines d'apostes en bars per a combatre la "pandèmia" de la ludopatia

L'objectiu d'aquesta bateria de propostes és combatre "una addicció comparable a l'heroïna", com ha subratllat en roda de premsa el portaveu de la coalició en Les Corts, Fran Ferri. La llei del joc eixirà previsiblement endavant aquesta legislatura com "una de les grans iniciatives de la legislatura" del Botànic II, després de l'aprovació del projecte el passat mes d'octubre, per segona vegada.

Davant l'"alarma social" per la proliferació "indiscriminada" de locals, amb uns 500 en funcionament a la Comunitat, Compromís vol prohibir la instal·lació de màquines de joc i apostes i de la seua publicitat en recintes esportius, així com no permetre màquines d'apostes en establiments d'hoteleria i no renovar les ja instal·lades.

També proposa un sistema d'identificació que podria funcionar amb el DNI electrònic o una targeta de jugador com en altres països, per a evitar que juguen menors d'edat o persones amb problemes de ludopatia, i que les màquines en desús romanguen sense activitat sonora o visual.

Entre les esmenes figura l'establiment d'una distància mínima de mil metres entre els locals de joc i els centres educatius, sanitaris i esportius, igual que entre aquest tipus d'establiments entre si, i la prohibició d'obrir nous en barris vulnerables.

Una altra mesura destacada és una moratòria de cinc anys en la concessió d'autoritzacions per a realitzar en aquest temps un estudi de l'impacte sociosanitari que permeta fixar limitacions al nombre de locals sobre la base de criteris de salut pública, poblacionals, socioeconòmics i territorials.