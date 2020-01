Consultorio de vivienda: "Un vecino que vive en el bajo se niega a poner el ascensor, ¿qué podemos hacer?"

Las comunidades de vecinos tienen cada semana una cita con el consultorio en el que el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid da cumplida respuesta a las inquietudes que surgen en el día a día de los edificios. Para formular tu pregunta escribe a la dirección de correo electrónico consultoriovivienda@20minutos.es. Estas son las dudas resueltas esta semana.

En mi comunidad estamos intentando instalar un ascensor por el patio. Tras la junta de vecinos uno de los propietarios se niega en redondo porque vive en uno de los bajos. ¿Tenemos alguna manera de poner el elevador sin su permiso? ¿Es necesario disponer del permiso de todos los propietarios?

El art. 9.1 de la LEY DE Propiedad Horizontal (LPH) señala que es obligación del propietario permitir las servidumbres imprescindibles para la creación de servicios comunes sin perjuicio de su derecho a ser indemnizado de los daños y perjuicios ocasionados. En el supuesto de que un propietario incumpla con su obligación, la comunidad podrá adoptar el acuerdo de acudir a la vía judicial.

Vivo en un piso de alquiler desde hace muchos años. El paso del tiempo va deteriorando los muebles y las instalaciones. En este caso es la encimera de la cocina. La humedad hace que la madera se esté pudriendo y deshaciendo por la parte inferior. ¿Esa reforma me corresponde hacerla a mí o debe ser el propietario el que asuma esos gastos?

En virtud del art. 21.4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda serán a cargo del arrendatario.

Le escribo desde la Comunidad Valenciana y tengo una duda doble. Mis padres viven en un edificio construido antes de 1996 y les dicen que no tienen la obligación de tener extintores, pero yo vivo en uno posterior a ese año que sí tiene y me dice la empresa que lleva el mantenimiento que ha salido una nueva norma y que en el edificio de mis padres también hay que poner. ¿A qué norma se refiere?

No hay normativa nueva que obligue a la instalación de extintores en los edificios anteriores a 1996. A partir de ese año se obligaba a tener extintores en los edificios pero sin indicar cuántos. En la actualidad la norma vigente es el Código Técnico de la Edificación (CTE) que obliga a instalar un extintor por planta siempre y cuando no exista ningún punto que diste más de 15 metros de él. En caso contrario se deberían instalar más. Pero la norma generalmente no tienen carácter retroactivo, por lo que a no ser por decisión en junta o tras una reforma de consideración no se está obligado a instalar extintores, aunque por seguridad es recomendable. Además los seguros pueden incrementar las primas o incluso poner pegas ante siniestros si no se dispone de dichos extintores. Es cierto que en el RD 513/2017 (NUEVO RIPCI) aparecen, para los edificios de vivienda, ciertas obligaciones de mantenimiento para las instalaciones existentes pero para todo lo demás hay que seguir basándose en lo que se indica en el CTE.