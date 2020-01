Arcelor no aplicará en principio el ERTE en Sestao y Etxebarri, aunque no descarta tener que hacerlo en algún momento

El fabricante de acero comunicó a principios de año a los sindicatos en Asturias que en enero y febrero de 2020 continuaría aplicando el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en el denominado 'cluster de Asturias', dadas las dificultades del mercado.

Asimismo, la empresa adelantaba que se citaría a los sindicatos de otras plantas del grupo, como la de Sestao o Etxebarri para comunicarles su posible aplicación.

No obstante, finalmente no se va a citar a los comités de estos plantas ubicadas en Euskadi, ya que, en principio, no se aplicará el ERTE en Sestao y Etxebarri, aunque el grupo no descarta tener que hacerlo en algún momento despendiendo de la evolución a lo largo del año.

Según han explicado, el mayor impacto del ERTE será en las centros ubicados en Asturias mientras que en las "plantas satélite" como Sestao y Etxebarri, al igual que en la navarra de Lesaka, se minimiza y, de momento, no está prevista su aplicación.

La ACB de Sestao cerró 2019 con pérdidas debido a la bajada de los precios de venta por la importación extracomunitaria, y con una producción de 275.000 toneladas, inferior a la inicialmente prevista que era de 300.000 toneladas.

Para este año 2020, la compañía prevé el objetivo de producir 300.000 toneladas en sus instalaciones de Sestao, aunque recientemente reconocía que las estimaciones para los tres primeros meses no eran buenas debido a que se contaba con una baja cartera de pedidos.

En el caso de la planta de Etxebarri, que el pasado año se vio afectada por el ERTE aplicado en el cluster de Asturias, finalmente tampoco se verá inicialmente afectada por el expediente, aunque, al igual que en el caso de Sestao, no se descarta tener que adoptar esta medida.