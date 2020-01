PSPV, Compromís i Podem demanen un "marge de confiança" al nou Govern i seran "contundents" en nivell d'exigència

Així s'han pronunciat el portaveu del PSPV, Manolo Mata, el de Compromís, Fran Ferri i el diputat d'Unides Podem en Les Corts, Ferran Martínez, en declaracions als mitjans de comunicació després de la conferència pronunciada pel president de Les Corts i del Bloc, Enric Morera, en el Fòrum Europa Tribuna Mediterrània.

Preguntats pel nou Executiu, Mata ha indicat que allò "essencial" és que hi haja Govern: "La satisfacció és que hi haja un govern, que hui prenguen les primeres decisions, que el divendres hi haja Consell de Ministres i que comencem a parlar de vivenda, de salari mínim i de coses així".

Respecte al nombre de ministres, el portaveu socialista ha assenyalat que la grandària "és el que cal" i ha demanat no posar l'accent en aquestes qüestions i jutjar-ho "quan comence a actuar": "I a partir dels 90 dies de cortesia, si ens deixa l'oposició, poder valorar", ha dit.

En clau valenciana, Mata ha manifestat "moltíssima il·lusió" perquè "per primera vegada" hi ha "molta" gent en l'Executiu: "Ja no és el tema de si són valencians o no, sinó gent que coneix la nostra realitat, que sap com estem i el que necessitem. A partir d'ací serem molt contundents en el nostre nivell d'exigència", ha asseverat.

Preguntat pel ministre valencià de Cultura, Mata ha afirmat que ho "adora": "És una persona excepcional, tota la seua formació jurídica la va fer a València. És doctor en Filosofia del Dret i una persona que vé habitualment. Sap perfectament quals són les nostres necessitats i la falta d'inversions en polítiques culturals en la ciutat".

Sobre aquest últim aspecte, ha lamentat que els museus valencians "han estat sistemàticament marginats" i ha posat com a exemples les aportacions a l'IVAM o al Palau de les Arts, i ha afegit: "Amb que tinguem el pressupost del 2019, ja podem seguir avançant", ha dit.

FINANÇAMENT I INVERSIONS

Per la seua banda, Fran Ferri ha manifestat que la composició del Govern "no és tan important com que tinguem presència en el Congrés i que garantisca que l'Executiu ens necessita per a qualsevol política i llei".

A més, Ferri s'ha referit a la "importància" que arribe el finançament "just" a la Comunitat Valenciana, a les inversions que marca l'Estatut d'Autonomia i que el finançament a la dependència "siga el que ha de ser", entre altres assumptes.

D'altra banda, Ferran Martínez ha lamentat que l'oposició -PP, Ciutadans i Vox- "haja aprofitat la grandària del Consell de Ministres per a començar a atacar el Govern abans que puga iniciar la seua activitat".

"És el primer govern de coalició de la història i cal donar-li un marge de confiança. Tenim un programa de govern ambiciós que abasta els principals reptes que tenim com país i cal donar-li un marge de confiança", ha dit, i ha agregat: "Sobretot els ministres d'Unides Podem tenen la nostra confiança i tenen un enorme compromís en què el Govern isca bé".