Aprobado el presupuesto 2020, que traerá inversiones y no "plagas de Egipto", pese a críticas de PP, Cs y Vox

La sesión ha arrancado con la intervención de la concejal de Hacienda, Sonia Gaya (PSOE), quien ha expuesto unas cuentas de 1.029.651.484 euros, 63 millones más que el vigente presupuesto prorrogado de 2018, con "un 15 por ciento más en inversiones, 20 millones más para patrimonio, otros 20 para eficiencia energética y construcción sostenible, 60 millones para barrios, 42 millones para el Plan Municipal de Vivienda y un "esfuerzo" por mejorar las condiciones sociolaborales de los trabajadores municipales.

El alcalde ha mostrado su satisfacción por que, tras las cuentas prorrogadas en 2019, se pueda "recuperar la normalidad en la gestión" del Ayuntamiento, destacando que el PSOE ha "entendido perfectamente" el resultado de las últimas elecciones. "No es el presupuesto que pueda satisfacer todas las necesidades de la ciudad, pero no somos autónomos", ha dicho, esperando que el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez permita una mayor contratación local e inversiones. "No podemos seguir teniendo estas restricciones", sentencia.

Además, ha instado a Adelante a abordar la modificación del control presupuestario y ha advertido a las formaciones de derechas que "los servicios públicos no van a estar en juego por políticas faltas de seriedad y rigor a la hora de hablar de ingresos".

"En cuatro años hemos hecho lo que no se hizo de 2011 a 2015 y lo que había que hacer hasta 2019, con tres presupuestos y otro prorrogado", recalca, mencionando unas cuentas que han salido con la "complicidad" de Adelante y de los anteriores miembros de Cs, a cuya línea de actuación Espadas insta al portavoz actual, Álvaro Pimentel, a seguir. Mientras, "el PP se ha centrado en tapar sus vergüenzas de cuatro años de gobierno inexistente en la ciudad, con ediles de gobierno que hoy están en la oposición, como su portavoz, Beltrán Pérez".

"ENMIENDA A LA TOTALIDAD" A LA POLÍTICA DE ESPADAS

De su lado, Pérez ha asegurado que con la aprobación de este presupuesto se consuman las cuentas "de la mentira y las oportunidades perdidas". "Se gestó de manera secreta desde el verano mientras Pedro Sánchez hacia repetir las elecciones bajo la premisa de no pactar con Podemos", asegura, advirtiendo de que Espadas ha "hurtado documentación del presupuesto el segundo catastrazo pedido al Gobierno desde julio". "El pacto con Adelante es una enmienda a la totalidad a su posición política", incide.

En su opinión, se trata de una "gran oportunidad perdida para hacer una Sevilla más segura, más limpia, con más obras en distritos, más transporte público y mayor atracción empresarial porque ha puesto en manos de Podemos el alma y los números, mientras sube el autobús, el agua, las tasas y el catastro".

También, ha hecho referencia a la situación estatal, donde ha asegurado que se están "relativizando los efectos del pacto en España, ya que aún no han jurado los cargos los nuevos ministros y ya se ha roto la independencia de la Fiscalía General del Estado". "Así se desmonta un sistema", concluye, tras apuntar al Comité Federal del PSOE en el que Espadas "contribuyó a cesar a Sánchez por lo mismo que ahora le aplaude con las orejas, que era pactar con Podemos", incide.

ESPADAS: "PP ACABARÁ CON CUATRO EDILES"

Ante ello, Espadas ha respondido con dureza a su "sobreactuación, teatro y populismo". "Van camino de hacer historia de lamparones, ya que pasaron de 20 ediles a once y, como sigan así, acabarán en cuatro porque ni existen ni están en cosas importantes de la ciudad, ni con los ciudadanos que trabajan con compromiso por ella. Solo están para poner tuits falsos y generar alarma, no para trabajar", recalca.

Por ello, advierte a Pérez que "sus votos, desgraciadamente para mí, acabaran en otro partido de la derecha sentado en este pleno", en referencia a Vox, teniendo en cuenta que el PP "no es un partido serio y riguroso con un liderazgo a la altura". "Espero que Pérez recapacite y vuelva a existir porque ahora no hay alternativa al PSOE. Espero que vuelvan a ser un partido serio aunque nunca hicieron nada importante para la ciudad", sentencia.

ADELANTE IRONIZA: "ALCALDE, BIENVENIDO A LA RADICALIDAD"

En esa línea, el portavoz adjunto de Adelante, Daniel González Rojas, ha dejado claro que "Sevilla no se va a romper ni con los nuevos ministros ni con estos presupuestos, pese a que llevan meses prometiendo las plagas de Egipto, un frenazo económico y el caos para la ciudad". "Ni el presupuesto es radical, ni comunista, ni socialista, sólo son unos números para actuar en las necesidades de Sevilla", advierte.

Rojas ha criticado la "teatralización" de la derecha y, haciendo suyas sus palabras, ha dado la "bienvenida a la radicalidad" a Espadas, esperando que "siga quedando lejos la época en la que pactaba con Cs", añadiendo que "el presupuesto no va a resolver todos los problemas de la ciudad, pero sí es una herramienta útil y necesaria para afrontar su situación".

Por último, tras afirmar que Adelante ha sabido trasladar parte de su programa electoral a las cuentas, apostando por la lucha contra la desigualdad y el cambio climático, ha defendido que se trata de una fuerza "coherente y responsable pero también exigente", así que recuerda al PSOE que de ellos depende que haya presupuesto en 2021.

CS CRITICA EL "CAMINO EQUIVOCADO" DE UNAS CUENTAS "POPULISTAS"

En este marco, Pimentel ha criticado el proyecto pactado con los "populistas" y donde indica que no se ha incluido "ni una de las 41 enmiendas de Cs ni las alegaciones presentadas". Considera que se constata que Espadas "se ha quitado la careta de moderado, al pactar con la extrema izquierda y poner en riesgo el desarrollo económico de la ciudad". "Lejos queda el alcalde que firmaba acuerdos con Cs para bajar IBI, para ayudar en alquiler o que menores viajen gratis", agrega.

El concejal de Cs advierte de que los presupuestos "no contemplan" las inversiones suficientes para atender las necesidades de los sevillanos y no harán frente al frenazo económico previsto a nivel general. "Por exigencia del guión nacional, ha tomado el camino equivocado, anteponiendo intereses partidistas al beneficio de la ciudad. Cuando rectifique recuerde que Cs está siempre dispuesto al diálogo", concluye.

VOX ADVIERTE DEL PRESUPUESTO "IRREAL" Y LA "ASFIXIA FISCAL"

Por último, la portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha lamentado que se presente de una "forma maquillada el aumento de la asfixia fiscal de los sevillanos". "Se trata de un gobierno sociocomunista que aumentará los impuestos", añade.

Además, después de que Gaya indicara que la oposición se dará cuenta en el futuro de que "no ha venido el demonio", Peláez ha pedido que, si ella ha instado a que "se tenga la gallardía de reconocer que no ha pasado nada, Gaya también ha de reconocer si por el contrario se está peor". "Es un presupuesto irreal y se verá cuando se dejen de ejecutar. El gobierno está alejado de los verdaderos intereses de los sevillanos", incide.