Oltra: "El nou Govern té moltes similituds amb el Botànic, esperem que l'agenda valenciana estiga damunt de la taula"

Així s'ha pronunciat Oltra en declaracions als mitjans després d'assistir a la conferència pronunciada pel president de Les Corts i del Bloc, Enric Morera, en el Fòrum Europa Tribuna Mediterrània, en ser preguntada sobre l'Executiu de Pedro Sánchez. "Per fi després de mesos i mesos amb un govern en funcions ja tenim un govern plenament constituït", ha celebrat.

La també coportaveu de Compromís ha subratllat que pareix que s'haja "mirat en l'espill de la Comunitat" per a conformar eixe Govern i també per a les seues línies d'actuació, i ha confiat que es complisquen els compromisos aconseguits amb la seua formació quant al finançament, les inversions i la regularització del deute provocat per l'infrafinançament.

Preguntada pel nombre de ministeris, ha indicat que espera que "per a bé siga". Així mateix, davant la qüestió de si creu que en l'hipotètic cas que Compromís haguera anat en coalició amb Unides Podem i no amb Més País ara podria haver sigut ministra, Mónica Oltra ha resolt: "No vull ser ministra".

Sobre si pensa que, com va apuntar el rei Felip VI "el dolor vé després", ha indicat que "no" perquè "allò que dona dolor són les milers de famílies que no arriben a fi de mes, quan no es pot atendre les persones en situació de dependència perquè no arriba el finançament o no poder emancipar-te perquè no tens treball ni accés a la vivenda".

"Açò sí és dolorós, tota la resta són decisions polítiques", ha dit, i "dolorosa és la vida de moltes persones que estan esperant la resposta en la política, tota la resta foc d'artifici".

Preguntada per si creu que serà capaç de traure endavant uns pressupostos, ha indicat que ho és i ara "es posarà a prova la capacitat de diàleg, d'escoltar, de transigir i d'entendre que Espanya és una realitat plural, que és diversa i que el disseny d'aquesta Espanya ha de ser el disseny inclusiu, de colors diversos i d'atendre les necessitats per a garantir la igualtat de drets".

D'altra banda, la també consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha sigut preguntada sobre el seu interlocutor en el nou Executiu central i ha apuntat que no ho sap perquè té "quatre o cinc" i està intentant situar-se "en el mapa del tresor", ha bromejat, encara que entén que la seua àrea la coordinarà Pablo Iglesias com a vicepresident encarregat de polítiques socials.

"Ells diran, convocaran els territoris", ha indicat, i en eixa reunió la Comunitat Valenciana seguirà aportant la seua visió i les seues propostes "per a millorar la política social en el conjunt d'Espanya".