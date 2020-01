El PP reafirma su estrategia contra Sánchez e Iglesias: "No vamos a ser broncos, pero tampoco ingenuos"

Llegó la hora de la verdad para el PP. Así se plantea en Génova y ese fue el mensaje que quiso trasladar Pablo Casado a sus barones este lunes. El partido reunió en su sede de Madrid a la Junta Directiva Nacional con el objetivo de marcar las directrices de la oposición al Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos. Tomó la palabra un Casado que en los últimos tiempos ha vuelto al discurso más duro y beligerante, con la clara idea de desgastar al Ejecutivo. "Que dure lo menos posible", insisten desde el PP.

"Hoy es un día negativo para España", comenzó el presidente, que destacó que los suyos inician la "labor de oposición" después de un año electoral "con una fragmentación inédita". Casado cree que los suyos han recuperado el "apoyo electoral" que perdieron el 28 de abril. Destacó, sobre esto, la labor en las diferentes comunidades autónomas. Ese agradecimiento se hizo extensible además a los alcaldes o a los representantes en el Parlamento Europeo.

Pablo Casado cree que tienen que trazar una oposición "a largo" o a "medio" plazo, "dependiendo de lo que dure este mal Gobierno". El PP inicia un tiempo nuevo "frente al Gobierno más radical de la historia" en el que son "la única alternativa". En palabras de líder popular, "ya no queda ninguna duda de quién es Pedro Sánchez". Recordaron en Génova que el Ejecutivo nace "de un engaño a los españoles".

"Este Gobierno es malo para España"

"Sigue una hoja de ruta que el PSOE empezó con el pacto del Tinet" hace 17 años, prosiguió Casado. Viajó al pasado para rememorar que había "al menos otras dos alternativas" al pacto con ERC. "No quería acordar esos pactos de Estado" que el PP ofreció antes del acuerdo con Unidas Podemos. "El PP reconoce la legitimidad de un Gobierno elegido en las Cortes pero no podemos negar que es malo para España".

No compró Casado el mantra de que los suyos "crispan". Para él, ese posicionamiento se debe a la voluntad de que el PP "se rinda". Y Casado responde: "No lo vamos a hacer". El PP "no va a ser desestabilizador ni bronco, pero tampoco ingenuo ni incauto. Voy a depender un PP propositivo y realista". Asimismo, el presidente avisa de que "no se puede negar la realidad". Y terminó: "No hay un PP duro y un PP blando, sino un único PP".

"Nosotros no tenemos vocación de minoría, sino de mayoría indomable e imbatible", sostuvo Pablo Casado, que aseguró que los suyos no se quedarán de brazos cruzados frente a la agenda del Gobierno. "Vamos a ser propositivos", insistió. Sobre esto, como ya hiciera en otros momentos, erigió a su partido como "el único" capaz de hacer oposición.

En este sentido, sitúo a Podemos al lado de quienes "defienden a los presos de ETA" y resaltó que no ha habido defensa a Juan Guaidó o condena sobre el ataque de Irán. Estos hechos le sirven a Casado para criticar duramente el papel de algunos ministros que siguen y otros que entran (Castells) y para hablar, de nuevo, de los ERE. "Al PSOE nadie le censura", concluyó, al tiempo que criticó la doble vara de medir.

"No hay un PP blando y un PP duro. Hay un único PP"

"Veremos cómo reacciona este Gobierno", se preguntó Casado sobre la toma de posesión de Carles Puigdemont y Toni Comín en el Parlamento Europeo. "El que sí que viajará será Torra", ya "sin ser presidente" de la Generalitat. "Gracias a los recursos del Partido Popular", terminó Casado. Así, exige a Sánchez que "actúe de inmediato" para cesar a Torra. "Vamos a solicitar la celebración de un pleno en el Parlament para sustituirle, y si Torrent se niega, le denunciaremos por prevaricación". Además, el PP presentará este martes en el Congreso una reforma de la ley electoral para que los "prófugos" no puedan presentarse a las elecciones, de tal manera que Puigdemont no pueda hacerlo en caso de que se celebren comicios en Cataluña este año.

Feijóo y Moreno respaldan el plan

Dos de los hombres fuertes del PP valoraron tanto la formación de Gobierno como la propuesta de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. "Es un Gobierno incoherente e irresponsable", expresó el presidente de Andalucía, Juanma Moreno. Al mismo tiempo, pidió a Sánchez que atienda a todas las autonomías por igual, dado que son "representantes legítimos". ¿Y hay que darle cien días de gracia al Ejecutivo? "Depende de lo que hagan", sentenció.

Para Alberto Nuñez Feijóo, la propuesta de Delgado es "una equivocación para ella, para la Fiscalía y para el Estado de Derecho". El presidente gallego es más cauto respecto al nuevo Gobierno, pero avisa: "Es necesario un desplegable para conocer realmente el alcance del Consejo de Ministros".

Feijóo recalcó que en estos momentos, donde el "extremismo se ha apoderado de la política en España" y está "instalado en el Consejo de Ministros", se necesita "firmeza y sentido de Estado". Está convencido de que "el PP, que es un partido de Estado va a ejercer la oposición con firmeza y sentido de Estado porque el sentido de Estado se ha perdido, ya no existe lamentablemente en el PSOE actual ni en el Consejo de Ministros".

De la misma manera, el presidente del PP de Murcia, Fernando López Miras, indicó que la "hoja de ruta" se basará "en la moderación" pero también en la "contundencia y el compromiso" con la libertad. "Seremos más importantes que nunca y los garantes y defensores de que el gobierno respete el interés general", subrayó a su llegada a Génova.

Por su parte, el presidente del PP, José Antonio Monago, sostuvo que el PP debe hacer oposición y "controlar" al nuevo Gobierno, "Debemos ser vigilantes desde el minuto uno", explicó, para añadir que el partido tendrá "mano tendida" para los grandes asuntos de Estado.

Harán una oposición "constructiva, realista y llena de propuestas"

"El PP es la garantía de que el Gobierno no va a hacer lo quiera,va a tener el control de daños en las administraciones que gobernamos", expresó por su parte Ana Pastor. La vicepresidenta del Congreso sostuvo que los suyos son también garantía para que "los españoles no paguen las hipotecas que ha firmado Sánchez" con Bildu y ERC.

El PP, en conclusión, buscará ejercer una oposición "constructiva , realista y llena de propuestas" para estar a la altura de los "problemas que de verdad" preocupan a los españoles, como pueden ser las pensiones. En Génova están listos para ser el "contrapeso" a Sánchez e Iglesias. Citó a Ortega y pidió "mirar lejos" porque "más pronto que tarde", dijo Casado, volverán al poder.