Aparcar en la ciudad de Madrid es una verdadera odisea no solo en la almendra central (interior de la M-30) sino también en los barrios de los distritos periféricos. Los vecinos de las zonas limítrofes con la M-30 y de los barrios cercanos a puntos de interés (hospitales, juzgados, polideportivos..) o ámbitos empresariales (zonas industriales, edificios de oficinas...) suelen ser los más afectados. Están hartos de pasar a diario largos periodos de tiempo buscando un sitio donde poder estacionar sus vehículos y exigen un espacio exclusivo reservado para ellos. Algunos de los barrios afectados son Virgen de Begoña (Fuencarral-El Pardo), Virgen del Cortijo (Hortaleza), Barrio del Aeropuerto (Barajas), Moscardó y Almendrales (Usera), Puerta del Ángel (Latina) o el Barrio de la Concepción (Ciudad Lineal).

La solución a estos problemas de aparcamiento que la mayoría plantea es la implantación de la Zona de Aparcamiento Vecinal (ZAV), figura recogida en el artículo 56 de la Ordenanza de Movilidad Sostenible que aprobó el anterior Gobierno municipal de Manuela Carmena (Ahora Madrid) y que actual Consistorio de PP y Ciudadanos rechaza.

Las ZAV comprenden dos tipos de espacios: los destinados exclusivamente al aparcamiento de residentes y otros de rotación previo pago en los que se podrá aparcar por un máximo de dos horas. A diferencia de la Zona SER (Servicio de Estacionamiento Regulado) se realiza por petición de los vecinos y no tiene ningún coste para los residentes. Para su implantación definitiva, primero debe aprobarse en el Pleno del distrito y luego en el municipal.

"En nuestro barrio desde las 9.00 hasta las 15.00 horas los vecinos no podemos aparcar. La ZAV sería una buena solución", asegura José Luis Cañabate, presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio del Aeropuerto. En esta zona, el crecimiento de la zona industrial y los numerosos edificios de oficinas son los responsables de haber llenado el barrio de coches de lunes a viernes. "El problema es que se ha hecho todo sin pensar en la movilidad ni reforzar el transporte público", lamenta Cañabate.

"Nosotros notamos mucho el 'efecto frontera' al limitar con la zona SER y la presión de los coches desde primera hora de la mañana, con vehículos mal aparcados en las esquinas bloqueando el paso peatonal e incluso subidos en las aceras, como ocurre en San Juan Bautista", señala Miguel Andrés, portavoz de la Asociación El Sol de la Conce, en el Barrio de La Concepción. Andrés explica que la ZAV es una prioridad para los vecinos de la zona y que ya incluso la primavera pasada se aprobó en el Pleno del distrito instar al Ayuntamiento a realizar un estudio.

Coches en doble fila en el Barrio del Aeropuerto. Jorge París | Jorge Paris

Otro barrio con una enorme problemática en este sentido es el barrio de Begoña (Fuencarral-El Pardo). Se encuentra cerca de los hospitales Ramón y Cajal y La Paz, de una zona industrial y está encajonado por las vías del tren y la carretera de Colmenar. "Hay dos aparcamientos para residentes pero son insuficientes. El Ayuntamiento nos comunicó los datos de un estudio que realizó en la zona y concluyó que el volumen de coches aparcados en la zona era del 115%", desvela una portavoz de la A. V. Virgen de Begoña.

Usera y Latina ya han dado el primer paso

Por ahora, los distritos de Usera y Latina han sido los únicos que han dado pasos importantes para la implantación de la ZAV. El pasado mes de abril, el Pleno de Usera dio luz verde al nuevo espacio de aparcamiento vecinal para los barrios de Moscardó, Almendrales, Zofío y Pradolongo en horario de 09.00 a 17.00 horas, ampliable hasta las 19.00 en zonas de afluencia masiva. Latina hizo lo propio con Puerta del Ángel el pasado diciembre para evitar que el barrio siga siendo utilizado como "un parking disuasorio para ir al centro".

Sin embargo, estas áreas no se implementarán de manera efectiva hasta que no sean ratificadas por el Pleno de Cibeles. Fuentes del área de Medio Ambiente y Movilidad indican a 20minutos que este Gobierno municipal no va implantar las ZAV en ningún barrio de la capital, aunque sí afirma que llevará el SER a aquellas zonas donde lo soliciten los vecinos. Esta posibilidad ha sido descartada por la mayoría de las asociaciones consultadas por este medio al entender que no deben pagar cantidad alguna por estacionar en la calle, donde, además, no se les garantiza que siempre tengan un espacio para estacionar sus vehículos.