El alcalde socialista que ganó un viaje a Disneyland que sorteó su Ayuntamiento: "Tengo la conciencia tranquila"

El alcalde socialista del pueblo madrileño San Martín de la Vega, Rafael Martínez, ha ganado un sorteo realizado por el propio Ayuntamiento que daba la posibilidad de ganar un viaje de tres noches para dos personas al parque de atracciones Disneyland París.

El Consistorio organiza todas las Navidades un concurso con todos los gastos de desplazamiento y alojamiento pagados por los comerciantes. El valor del premio alcanzaba los 850 euros.

El alcalde Rafael Martínez ha asegurado a 20minutosque el concurso lo organizan los comerciantes de San Martín de la Vega, diferentes comercios locales, "para fomentar las compras de Navidad". "Los comerciantes pagan el 100% del viaje y no hay dinero público en el concurso".

Rafael, que todavía no sabe qué va a hacer exactamente con el viaje, ha apuntado que "probablemente se lo dará a alguno de sus sobrinos o hermanos". "Yo ya he estado en Disneyland, no es que me haga falta ni nada", justifica.

"Lo que quiero dejar claro es que el viaje no tiene nada de dinero público porque si tuviera dinero público, sería el primero en no participar. Además, he estado con todos los comerciantes y son ellos los primeros en decirme: "Rafa, coge el viaje. Lo hemos pagado nosotros y nosotros lo organizamos, más tonto eres tú si no lo coges", argumenta el socialista.

Críticas de la oposición

La oposición ha criticado duramente al alcalde y algunos ha tachado de "amañado" el sorteo. En palabras de la portavoz del Partido Popular en la localidad, Ana María Romero, ha solicitado "por registro un informe sobre las bases del sorteo así como las explicaciones oportunas del alcalde en el próximo pleno, por moralidad un cargo político no debería de participar en sorteos de este tipo".

Solicitaremos por registro un informe sobre las bases del sorteo así como las explicaciones oportunas del alcalde en el próximo pleno, por moralidad un cargo político no debería de participar en sorteos de este tipo https://t.co/u46qASqfMm — AnaM Romero (@AnaMRomero10) January 10, 2020

El regidor, en respuesta a las críticas, ha sostenido que "para hablar de amaño del concurso, primero hay que estar en el concurso" y dice que él no ha estado presente. Además, ha señalado que si ven "algún indicio de que el sorteo haya sido amañado, lo que tiene que hacer es denunciarlo".

Él, en este caso, se considera como un vecino más que "ha rellenado una cartillas que los han dado comerciantes" y señala que, con esta lógica, como alcalde no podría participar en nada de lo que hace el pueblo, "ni cestas benéficas ni nada".

"Concurso público, en el pleno municipal. Si podría hablar de ética o no ética, y esto llevaría a un debate intenso. Yo tengo la conciencia tranquila y animo a participar en el certamen a todos los que me critican para tener las mismas posibilidades de ganar que yo ", concluye.

Un alcalde joven y defensor del LGTBIQ+

El socialista Rafael Martínez, un joven de 34 años, es el alcalde del municipio desde el año 2015 y fue el alcalde más votado en mayo del 2019 de la Comunidad de Madrid en los municipios de más de 15.000 habitantes. Martínez fue investido de nuevo con los 12 votos de su grupo político. Los restantes 5 concejales de la nueva Corporación pertenecen al PP (2), Vox (1), Unidas Podemos (1) y Ciudadanos (1).

En la campaña electoral de los comicios municipales de mayo del 2019, el regidor denunció pintadas homófobas en los carteles de su campaña colocados en las calles del municipio con la palabra "marica" y una diana pintada en la frente.

En su momento, escribió en Facebook que se siente "orgulloso de lo que es y de cómo es". "Sigan así, que mientras que algunos dibujan en los carteles, otros seguiremos pegándolos de nuevo. Queda demostrado que en ciertos temas nos queda mucho por hacer".