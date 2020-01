El Ayuntamiento de Valladolid desactiva la situación preventiva por partículas contaminantes

Según han informado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, la situación 1 se activó el pasado jueves por la superación del valor medio diario de 25 microgramos por metro cúbico (ug/m3) en más de una estación de partículas de PM2,5 y la superación del valor medio diario de 40 ug/m3 en partículas PM10, en más de una estación de la Red de Control de la Contaminación de Valladolid (RCCVA).

Ese mismo día 9, las concentraciones de partículas descendieron, pero se tomó la decisión de mantener las medidas de información debido a la previsión meteorológica de anticiclón.

Así, durante los últimos días se han mantenido por debajo de los citados niveles salvo el sábado, cuando una de las estaciones, la de Vega Sicilia igualó ambos, tanto el de PM2,5 como el de PM10. Sin embargo, esos niveles no bastan para mantener activa la situación 1 ya que se deberían superar en otra estación.

Además, este domingo las partículas se han mantenido también por debajo en todas las estaciones.

No obstante, el Ayuntamiento mantiene la recomendación de que todas aquellas personas para quienes no sea indispensable usar el vehículo privado reduzcan al mínimo su uso en los próximos días para que la contaminación no vuelva a subir y haya que realizar restricciones.

Se recuerda a la población que toda la información acerca de la calidad del aire de la ciudad de Valladolid se encuentra disponible en la página web municipal