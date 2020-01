Baldoví espera que els ministres valencians facen "bandera d'eixa valenciania" i es complisca l'acord

Així s'ha pronunciat Baldoví en declaracions als mitjans després d'assistir a la conferència pronunciada pel president de Les Corts i del Bloc, Enric Morera, en el Fòrum Europa Tribuna Mediterrània, en ser preguntat sobre la seua valoració de la composició del nou Executiu de Pedro Sánchez.

Respecte al nombre de ministeris, un total de 22, ha qüestionat que ho critiquen "alguns que també han augmentat el nombre de conselleries, com en la Comunitat de Madrid", i ha apuntat que ell no és partidari de criticar un govern pel nombre de departaments que tinga, sinó atenent "si realment eixe govern és eficaç i si les polítiques que desenvolupa són útils per a la majoria dels ciutadans".

"Jo deixaria eixos 100 dies de gràcia per a veure si realment és un govern útil o no ho és, i no criticaria en funció de tindre més o menys ministeris", ha insistit el diputat, que en ser preguntat sobre si creu, com el rei, que "el dolor vé després" ha afirmat: "El dolor sempre vé després".

D'altra banda, preguntat sobre el nomenament de l'exministra de Justícia Dolores Delgado com a nova fiscal general de l'Estat, Baldoví ha assenyalat que li pareix "una aposta lògica del president" i "cal jutjar el resultat quan vegem la gestió". "S'haurà de jutjar si és oportuna o no oportuna quan vegem la tasca de la fiscal Delgado", ha asseverat.

Així mateix, respecte a si creu que es podran traure endavant uns nous Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), ha afirmat que "hi ha una majoria major que la de la investidura i podrà traure endavant els pressupostos".

"Espere que així siga perquè els valencians ens juguem molt en aquests nous pressupostos i una part important d'aquesta agenda valenciana que pactàrem amb el PSOE es veurà reflectida en ells. Sóc optimista i crec que el difícil era la investidura; ara hi ha una majoria major per a aprovar lleis i fins i tot aquests pressupostos", ha agregat.