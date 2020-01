Muere a los 76 años Isabel Clara-Simó, escritora que reivindicó la libertad y la situación de las mujeres

La escritora Isabel-Clara Simó ha fallecido esta mañana a los 76 años, según ha avanzado l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana y ha confirmado Europa Press. Al parecer ha muerto en su casa de Barcelona tras sufrir una larga enfermedad.

La autora de Alcoi, nacida el 4 de abril de 1943, se licenció en Filosofía en la Universitat de València, iniciando su trayectoria con la consecución del Premi Víctor Català.

Tras décadas dedicada a la escritura y con una cincuentena de títulos, Simó había sido distinguida con la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, aparte de ser miembro de la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) y ganadora del 49 Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.

La alicantina canalizó con su obra escrita a lo largo de 40 años reivindicaciones relacionadas con la libertad y la situación de las mujeres.

"He dado la imagen, por ser mujer y mayor, que escribo historias de amor para 'tietes' (señoras mayores), que escribo para mujeres, desde interiores, y me he sentido rechazada muchas veces", aseguró Simó en una ocasión preguntada por esta cuestión. Sin embargo, resaltaba que las críticas no la hicieron abandonar.