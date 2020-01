Os universitarios do SUG con dificultades económicas sobrevindas poderán pedir as súas bolsas a partir deste martes

Diso informou este luns a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional nun comunicado remitido aos medios, no que informa da publicación da convocatoria este luns no Diario Oficial de Galicia (DOG).

O departamento educativo da Xunta destinará a estas bolsas unha contía global de 100.000 euros, que poderá ser incrementada até cubrir todas as persoas que o necesiten. As axudas, cuxo importe dependerá da renda familiar, oscilarán entre os 1.500 e os 2.750 euros. Desde o curso 2011/2012 a Administración autonómica concedeu un total de 252 destas bolsas por importe de 737.000 euros.

En concreto, poderá pedir estes apoios o alumnado universitario cunha situación de emerxencia derivada dunha causa sobrevinda e imprevista ocorrida entre o 1 de xullo de 2019 e o 30 de xullo de 2020 e que estea matriculado no curso 2019/2020, como mínimo en 50 créditos, en estudos universitarios de titulación de grao, en calquera das universidades do SUG.

No caso dos estudantes aos que lle falte un número inferior de créditos para terminar os seus estudos, deberá estar matriculado como mínimo de 30. Ademais, non poderá recibir esta axuda con anterioridade e a renda per cápita da unidade familiar non será superior ao importe anual da pensión non contributiva individual que estableza a lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2020 multiplicada por 1,50.

Na convocatoria enténdese como causas imprevistas a orfandade absoluta; situación de desemprego, falecemento dalgún dos sustentadores principais da unidade familiar, falta de pago acreditada por denuncia ou sentenza de pensións alimenticias nos casos de separación ou divorcio, enfermidade grave, recoñecemento de incapacidade permanente absoluta para todo traballo dalgún dos sustentadores; vítimas de violencia de xénero; vítimas de actos terroristas e outras circunstancias non recollidas que, sendo debidamente acreditadas, repercutan na situación socioeconómica familiar.

PRAZOS

A Xunta informou de que se a causa sobrevinda imprevista ocorreu con anterioridade á publicación da convocatoria, o prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia (DOG), é dicir, que poderán pedirse a partir deste martes.

Se o fai con posterioridade, o prazo de solicitude será dun mes desde que ocorreu a causa sobrevinda, sendo a data límite para a presentación das solicitudes o 31 de xullo de 2020.