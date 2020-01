Compromís reclama al Govern central un tracte "adequat" a l'agricultura valenciana després dels "desacords passats"

Sobre aquest tema, ha assenyalat que la legislatura que ara arranquem ha de suposar "un punt d'inflexió" perquè "ens juguem el futur de molts professionals, pobles i famílies, ja que la integració a Europa i els Acords comercials pareixen estar influint de forma clara en contra seua i el Govern central ha arribat a comportar-se de forma irresponsable, negant l'evidència i ignorant prendre les mesures que reclamava el sector".

Així, ha reclamat i preguntat a l'Executiu si adoptarà mesures per a pal·liar els danys patits en algunes comarques d'Alacant i València per la DANA, que va afectar infraestructures, municipis i cultius i les mesures o actuacions que es realitzaran per a evitar nous danys com els patits.

Mulet també vol saber si el Govern preveu millorar les cobertures de les assegurances per a adversitats climatològiques, per a fomentar la seua contractació i evitar que les pujades de preu desincentiven el consum d'aquesta classe de productes entre el sector primari.

La coalició també veu "urgent", en la línia amb el manifestat per organitzacions com La Unió, apostar pel consum de productes europeus repercutiria sens dubte a disminuir el problema del calfament global, ja que cal tindre en compte que bona part del que mengem s'ha produït a moltíssims quilòmetres de distància "quan la dieta mediterrània és la de menor impacte ambiental, la més sana i respectuosa".

D'altra banda, Mulet ha exigit al futur govern el compliment de la moció aprovada per àmplia majoria (amb l'abstenció de PSOE i PNB) al desembre del 2017 d'una moció de Compromís que advocava per la creació d'un distintiu identificatiu dels cítrics d'origen espanyol perquè els consumidors pogueren identificar el producte autòcton i els seus avantatges.