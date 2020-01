La setmana comença amb gelades, màximes en ascens i núvols alts a la Comunitat Valenciana

Així, en la zona de València hi ha temperatures per sota de zero en l'oest de la ciutat i Horta Oest, les més allunyades del mar. D'aquesta manera, en l'observatori de la UPV la mínima ha sigut de 3,4 graus, en Vivers, en la zona centre, 2,7 graus, i s'ha apreciat una lleugera rosada blanca hui en algunes zones del parc, mentre que en l'aeroport el termòmetre ha baixat fins als 1,8 graus.

Les gelades també s'han produït prop de la costa, com en la localitat valenciana d'Oliva en la qual la mínima d'aquesta platja ha sigut de 0,2 graus i s'ha registrat gel en superfícies radiants com en els parabrises dels cotxe.

Per la seua banda, el vent bufarà de component oest fluix amb intervals de sud-oest moderat en el litoral sud d'Alacant.