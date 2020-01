Leticia Sabater, con el corazón roto tras descubrir que su novio estaba casado

En el amor, Leticia Sabater no está teniendo demasiada suerte. Después de una década de soltería que ha aprovechado para despuntar en lo profesional –ha escrito, incluso, un libro–, la que fuera una de las presentadoras más populares de los 90 no acaba de encontrar una persona con la que compartir sus éxitos.

Así lo contó el pasado 11 de enero en el plató de Sábado Deluxe donde acudió para hacer público un duro episodio sentimental que estaba viviendo y que dejó con la boca abierta a colaboradores, público y espectadores.

Al más puro estilo María Jesús Ruiz, Leticia Sabater aprovechó su entrevista con Jorge Javier para desahogar el drama por el que esta pasando: la semana pasada descubrió que el hombre con el que estaba empezando a salir estaba casado. "Hace nueve años que no me enamoraba y estoy fatal. No hace falta llorar para estar fatal, te lo garantizo", empezó a confesar ante el estupor del presentador Jorge Javier Vázquez y el resto de asistentes, quienes no esperaban ser testigos de tamaña exclusiva.

Sabater no se conformó con hablar de su desengaño, sino que quiso dar toda clase de detalles: se llama Tarek, lo conoció por Messenger y su historia comenzó cuando este quiso contratar a la artista para actuar en el cumpleaños privado de su hija. "Estoy enamorada hasta las trancas", confesaba la autora de El Polvorrón, no sin contar que ya no está con él, puesto que ha decidido apostar por su ya esposa –quien también sabe del affaire de su marido con Sabater– y no por su relación con la cantante.

"Lo he dejado hace tres días, porque más vale que me retire de esta historia", decía Sabater al presentador, sacando fuerzas de flaqueza y asegurando que quiere seguir buscando un amor desinteresado, a diferencia del que tenía con Tarek. "Es el amor de mi vida, hemos hecho clan, pero no podrá ser”, ha querido destacar, no sin antes contar que considera que su ya exnovio continúa con su mujer para preservar "intereses económicos y sociales".