Ángeles Blanco se ríe de los memes por su 'look' con una divertida respuesta

Desde que he presentado este mediodía no han dejado de salirme nuevas ofertas de trabajo en diferentes talleres. A la espera de decidir mi futuro profesional inmediato me asalta una duda: ¿mantengo el mono esta noche? ¿O sigo siendo carne de meme como el de @enriqueobrero? 🤔 pic.twitter.com/RpTRy8cRCH