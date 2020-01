Zapatero: "Apoyaré lo que haga el Gobierno en materia de indultos"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha referido este domingo a la posibilidad de que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez pueda indultar a Oriol Junqueras y a los demás políticos catalanes presos al asegurar en que "es un tema tan delicado que apoyaré lo que haga el Gobierno en esta materia", una idea sobre la que ya se refirió el pasado verano, antes de conocerse la sentencia del juicio del procés.

En una entrevista realizada en El Objetivo el mismo día en que Sánchez ha hecho oficial los nombres del nuevo Gobierno de coalición, Zapatero ha hablado además sobre los ministros que conformarán ese Ejecutivo, la negociación con ERC y la importancia de retomar el diálogo en Cataluña.

En este sentido, ha asegurado que "estamos obligados a intentar el diálogo con todas las consecuencias, ya tuvimos una experiencia durísima en 2017", ha dicho sobre el referéndum del 1 de octubre.

Para el socialista, "cuando en democracia se tiene que llegar a la intervención penal nos complica mucho todo. El papel de la política ahora tiene que ser fundamental", ha manifestado.

Asimismo, Zapatero ha valorado la inhabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalitat por parte de la Junta Electoral Central: "Hasta que no se materialice una acción de otra naturaleza, es el president de la Generalitat", ha enfatizado.

En su opinión, la sentencia sobre el Estatut "fraguó la crisis" actual en Cataluña: "Promoví un Estatuto que fue votado por el pueblo de Cataluña. Hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que a mí me disgustó, no me convenció, pero la acaté".

El expresidente del Gobierno que habló "una vez por teléfono con Junqueras, fue muy breve", y que ha tenido alguna conversación con Gabriel Rufián, sobre el que ha opinado que "está haciendo una tarea muy constructiva para esa mesa de diálogo".

El nuevo Gobierno de coalición

Por otro lado, Zapatero ha compartido su parecer sobre el Ejecutivo de coalición: "Hay un buen entendimiento entre PSOE y Podemos", ha manifestado. Para el expresidente socialista, el "proceso de diálogo a fondo" que ambas formaciones han tenido para lograr el acuerdo ha sido algo "que no se había producido".

En este sentido, el expresidente ha negado haber mediado entre Sánchez e Iglesias para alcanzar un pacto y que aunque le llaman "poco" tiene "una buena relación con los dos".

"Conozco a casi todos los nuevos ministros"

Zapatero ha asegurado que conoce "a la gran mayoría" del nuevo Gabinete de Sánchez y está "muy confiado" porque son "personas solventes y competentes", y ha descartado que Sánchez haya apostado por perfiles más técnicos para contener a los ministros de Unidas Podemos. "Lo que deben contar son las políticas pactadas en materia social, en estabilidad fiscal...", ha enumerado.