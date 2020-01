Tu horóscopo diario: lunes 13 de enero de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 13 de enero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy sentirás que hay algo importante que va a suceder muy pronto en tus proyectos más inmediatos. Será algo positivo, regenerador y con lo que vas a sentir un impulso para continuar con ilusión y esperanza. La fuerza de tu interior sale al exterior.

Tauro

Enfadarte no te va a servir de nada hoy con un tema laboral que no está en tus manos. Puedes negarte a hacer algo si no estás de acuerdo, pero no puedes creer que vas a cambiar esa manera de hacer las cosas porque se escapa totalmente de tu control.

Géminis

Las relaciones sociales se te darán muy bien hoy y vas a hacer una llamada que puede ser importante y llegar más lejos de lo que crees. Tu juego es inteligente, llévalo con moderación hasta el punto que te convenga. Hay mucho que ganar ahora.

Cáncer

Si ves que alguien se niega a tus caprichos, piensa que pueden tener razón y que quizá sea solo eso, un capricho que no tiene importancia, así que no se la des por mucho que te apetezca ese asunto y más si es tu pareja. Esa renuncia puede ser algo positivo.

Leo

Consigues, por fin, terminar un asunto legal que te estaba resultando muy pesado y laborioso, además de hacerte gastar bastante dinero. Respirarás profundamente porque dejas atrás algo que te pesaba mucho moralmente y que ahora ya no te va a molestar más.

Virgo

Hay un trabajo que no te gusta hacer, pero que hoy debes encarar de buena gana. Cuanto más temprano lo empieces, mejor te va a salir, así que no dudes en madrugar y ponerte a ello con el mayor optimismo posible. Lo esencial es que no te rindas.

Libra

Estarás de acuerdo con una persona que te expone un asunto en el que podéis colaborar juntos. Será algo relacionado con lo social o la solidaridad o cualquier otro tema que pueda servir de ayuda a los demás. Ponte a favor de lo que deseen los que lo organizan.

Escorpio

No sacrifiques ni un minuto de tu tiempo con una persona que no hace otra cosa que estar en las redes sociales. Ese es su problema y no el tuyo, así que deja de estar pendiente de eso y ponte a lo tuyo. Un libro será algo que hoy te dará confianza.

Sagitario

Es hora de que levantes el vuelo y dejes de buscar siempre la protección de alguien para hacer lo que deseas. Cuanto más tardes en hacerlo, peor será, así que debes empezar a tomar tus propias decisiones que no tienes porqué ser desacertadas ni mucho menos.

Capricornio

Empiezas la semana un tanto bajo o baja de forma, pero eso puede ir cambiando si te motivas para ver el lado más positivo de lo que tienes ahora en tu vida. Hay más cosas buenas que malas y así lo tienes que reconocer, incluso si algunas no te gustan.

Acuario

Llega una propuesta o un email en el que vislumbras un pequeño problema, incluso si el global del asunto te interesa. Si se trata de negocios o pactos de algún tipo, no dejes pasar nada sin leerlo varias veces. Después no podrás protestar ni acusar a nadie.

Piscis

El fin de semana ha sido bastante movido, y no puedes seguir a ese ritmo que llevas ya de muchos días atrás. Intenta descansar lo más posible, tampoco es negativo estar sin hacer nada durante un tarde o levantare un poco más tarde si luego lo compensas.