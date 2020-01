PP y Ciudadanos cargan contra el Gobierno "más caro de la historia"

"Es el Gobierno más caro de la historia". El PP tiene claro "cuál es el precio a pagar" por el nuevo Ejecutivo de coalición del PSOE con Unidas Podemos. De hecho, los populares se atreven a cifrar ese gasto: entre 80 y 100 millones de euros. A esa afirmación también se sumó este domingo Ciudadanos, en un camino muy similar de oposición, toda vez que la legislatura echará ya a andar. "Los españoles saben que somos el único partido capaz de hacer frente al sanchismo y la única alternativa real y sensata para España", expresó el vicesecretario del PP Antonio González Terol para valorar las primeras horas del Ejecutivo.

El gabinete liderado por Pedro Sánchez con la sombra de Pablo Iglesias todavía no ha podido arrancar ­–celebra este martes su primer Consejo de Ministros–, pero los populares ya dibujan su estrategia de oposición. Este lunes Pablo Casado preside la Junta Directiva Nacional, tras la cual la hoja de ruta del PP para la legislatura será voz populi. Pero se puede presuponer cuáles serán las claves de la misma.

Terol recalcó que los suyos harán todo lo que esté a su alcance "para que esta legislatura dure lo menos posible, con la ley en la mano, en la sede de la soberanía nacional y fieles a la Constitución". Asimismo, le criticó a Pedro Sánchez que sea "el primer presidente de España y la primera persona en la Historia de la Humanidad que es capaz de no dormir durante dos meses, desde que se dio el abrazo de la vergüenza con Pablo Iglesias". En ese contexto, Génova mantiene que "nada bueno puede ocurrir", porque el Ejecutivo está apoyado "en separatistas, el PNV y los herederos de ETA".

Génova achaca el esquema a que nadie se quede "fuera de la fiesta"

Para el vicesecretario, el hecho de que la estructura sea tan amplia solo se explica porque "nadie puede quedarse fuera de la fiesta". En esa dureza, los populares censuran con vehemencia que "los socios de Sánchez" formaran parte de la manifestación "que pedía un trato humanitario" a los presos de ETA. Piden de hecho al líder socialista y presidente del Gobierno que diga "de qué lado está". Terol fue rotundo, y apuntó que el PP solo puede hablar de "vergüenza" por "un nuevo ultraje a las víctimas" de la banda terrorista.

También se refirió el vicesecretario a la situación en Cataluña. Reiteró que Torra "ya no es presidente" y advirtió de que si Torrent no convoca un pleno de investidura "estará cometiendo un delito de desobediencia". Prosiguió, en este sentido, anunciando que si Sánchez no lo hace, será el PP el que "actúe" para garantizar que "España no se arrodille ni se vea secuestrada por los dogmas de los separatistas". Terol, como Casado desde hace semanas, resaltó que la oposición de su partido será "firme e incansable".

"Una estructura desproporcionada e ineficaz"

En la misma línea que la marcada por Génova se pronunció Ciudadanos. La líder del partido naranja en Cataluña, Lorena Roldán, criticó que el nuevo Gobierno va a costar muy caro y acusó a Pedro Sánchez de diseñar "una estructura que está sobredimensionada, que es desproporcionada y sobretodo que es ineficaz". Sobre esto, opinó que la veintena de ministerios que tendrá solo sirven para "contentar los egos de Sánchez" y del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y reprochó que no están pensando en las necesidades de todos los españoles.

En palabras de Roldán, la nueva administración llevará una deriva preocupante: "Es una agenda claramente nacionalista, que pretende romper la igualdad de los españoles y que va a llevar España al deterioro de la economía y al debilitamiento de las instituciones".

Roldán, una de las voces más autorizadas del partido, reprobó el papel del nuevo vicepresidente, Pablo Iglesias, porque no sabe "si va ir por Europa diciendo que en España hay presos políticos".

Con todo, en Cs no quieren oír hablar de oposición coordinada con el PP, tal como pidió Teodoro García Egea. Roldán recordó que fue su partido quien planteó una alternativa con la vía de los 221 escaños para la legislatura mientras que el PP "estaba instalado en el cuanto peor, mejor".