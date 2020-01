Un joven de 17 años descubre un planeta en su tercer día de prácticas en la NASA

Wolf Cukier, un estudiante de 17 años de Nueva York, llevaba solo tres días de prácticas en uno de los centros de la NASA cuando descubrió un objeto en un sistema solar que resultó ser un planeta 6,9 veces más grande que la Tierra, según ha confirmado la agencia espacial estadounidense en un comunicado.

Todo comenzó el pasado verano, cuando Cukier logró unas prácticas en el Centro de Vuelo Espacial Goddard, un instituto de investigación que pertenece a la NASA y que se encuentra en Maryland.

Una vez allí, su trabajo consistía en analizar los datos que envía el TESS, un satélite que sondea posibles exoplanetas y en cuyo proyecto la NASA incluye a personas sin formación específica que se ofrecen como voluntarias para examinar la transmisión en línea de patrones en el brillo de las estrellas.

Cukier se encontraba observando binarias eclipsantes, sistemas en los que sus dos estrellas giran en círculo y se eclipsan en cada órbita. "Llevaba unos tres días de prácticas cuando vi una señal en un sistema llamado TOI 1338. Al principio pensé que era un eclipse estelar", indica el joven en declaraciones que recoge la NASA.

Tras su descubrimiento, los expertos han estado meses trabajando para corroborar lo que finalmente resultó ser un planeta, al que han llamado TOI 1338 b. Se trata del primer planeta conocido que orbita en un sistema formado por dos estrellas, a 1.300 años luz de distancia y cuyo tamaño es 6,9 veces más grande que la Tierra.

El hallazgo ha sido presentado el pasado 6 de enero en Honolulu durante la reunión de la Sociedad Astronómica Estadounidense.

"No esperaba encontrar nada. El hecho de encontrar algo es genial, y ver el proceso científico y cuántas personas tienen que trabajar para verificar el planeta y todas las técnicas es increíble", ha manifestado Cukier en una entrevista en The New York Times.