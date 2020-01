"Somos la única alternativa real y sensata, capaz de hacer frente al sanchismo", afirma González Terol (PP)

Así lo ha indicado este domingo durante su intervención en la Interparlamentaria Autonómica del PP-Aragón, celebrada en la localidad oscense de Barbastro. En este contexto, ha subrayado que el Partido Popular hará "todo" lo que esté a su alcance "para que esta legislatura dure lo menos posible, con la ley en la mano, en la sede de la soberanía nacional y fieles a la Constitución".

González Terol ha hecho referencia el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez para explicar que está formado con cuatro vicepresidencias y 18 ministerios: "El gobierno más caro de nuestra historia". Ha apuntado que esto responde a que "nadie puede quedarse fuera de la fiesta".

Así, ha remarcado que el líder de los socialistas tiene en su Gobierno a un ministro de Universidades, Manuel Castells, que "utilizaba una sociedad opaca para gestionar sus conferencias".

"Además, hoy Sánchez mantiene en su gobierno a Calvo, Montero y Planas que fueron consejeros en la etapa de los ERE de Andalucía, la mayor trama de corrupción de Europa". En este punto, ha aseverado que ha llegado a presidente del Gobierno "gracias al PNV y a la abstención de ERC y Bildu, herederos de ETA".

Igualmente, ha criticado que Podemos, socios de Gobierno de Sánchez, formasen parte este sábado de la manifestación que pedía un trato humanitario a los presos de ETA. Por ello, ha solicitado a Sánchez y a sus barones que expliquen "de qué lado están". "Al PP solo le cabe una palabra para valorar este nuevo ultraje a las víctimas de la banda terrorista: vergüenza".

CATALUÑA NO TIENE PRESIDENTE

González Terol ha recordado que "hoy Cataluña no tiene ya presidente" y ha advertido de que si presidente del Parlament, Roger Torrent, no convoca un Pleno de investidura, prevaricará, y que si Torra no se aparta, "cometerá un delito de desobediencia".

Ha anunciado que, si Sánchez no lo hace, "el PP actuará frente a la desobediencia de Torra, para garantizar que la sentencia se cumpla". Ha agregado que los populares harán "una oposición firme e incansable" para que "España ni se arrodille ni se vea secuestrada por los dogmas separatistas".

El vicesecretario de Política Territorial del PP ha afeado que el Gobierno en funciones no tuvo tiempo para subir las pensiones, "pero sí para duplicar el gasto en bebidas para el Falcon que se va a convertir en la alfombra mágica de los ministros de Podemos".

"La extrema izquierda bolivariana tiene la gran virtud de ajustar los criterios éticos a sus necesidades y opina que la formación morada actúa como Rebelión en la granja 'donde todos somos iguales pero algunos somos más iguales que otros'". Ha aseverado que Alberto Garzón es, como Pedro Sánchez, "otro ejemplo de cómo vender el partido que dirige para satisfacer sus ambiciones personales".

TRANSICIÓN ECOLÓGICA

González Terol ha afirmado que, para Aragón, "lo peor viene con la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien va a llevar "la lucha contra la despoblación" pero quiere acabar "con la caza y con los toros que, precisamente, en el medio rural tantos ingresos y tanta actividad económica produce.

En este punto, ha asegurado que en el Partido Popular "ni la caza ni los toros se van a tocar, ni en España ni en Aragón ni en Huesca". Además, ha asegurado que ha sido la ministra "responsable del cierre de la Central Térmica de Andorra -Teruel- que tantas movilizaciones provocó en el día de ayer".

"Se trata de un gobierno insensible ante las necesidades de Aragón y, al otro lado del teléfono, tiene a un presidente autonómico que guarda silencio con los pactos con ERC mientras Sánchez arruina Teruel, Zaragoza y Huesca".