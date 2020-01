Vecinos del piso donde fue abatido un hombre tras atacar a dos policías: "Hemos pasado miedo"

Varios vecinos del piso de Villa de Vallecas en el que un hombre ha sido abatido tras atacar a dos agentes de Policía Nacional han reconocido que pasaron "miedo" por el suceso y escucharon uno de los disparos efectuados.

El hombre, de 51 años y con múltiples antecedentes, apuñaló a dos agentes cuando acudieron a la vivienda tras avisar la madre de su pareja al 091 que amenazaba con quemarla viva. Uno de los policías heridos hizo uso de su arma reglamentaria cuando estaba en el suelo para evitar que el ataque prosiguiera, causándole la muerte al agresor prácticamente en el acto.

"A las tres de la mañana me llamó mi hermana, que vive en la planta de debajo, y me dijo 'no salgáis, no salgáis", ha indicado una de las vecinas que vive en este edificio. "Yo estaba durmiendo y cuando me despertaron, sí que pasé miedo porque empecé a escuchar ruidos", ha agregado.

Otro vecino desconocía que el fallecido tenía antecedentes por violencia de género, pero ha asegurado que "tenía una pinta especial". Además, ha afirmado que sí que escuchó los disparos. "Yo escuché un disparo que parecía un petardo, no esperas que en casa haya un disparo de alguien", ha indicado.

Otra mujer, también vecina, ha explicado que su marido iba a salir cuando ocurrieron los hechos, pero un agente les pidió que "se metieran para adentro" y que "su marido vio a los policías en el suelo".

Por otra parte, algunos de estos vecinos han apuntado que la hija, la novia del fallecido, puede tener algún problema de salud. Uno de ellos ha deslizado que en la vivienda en la que residen madre e hija había "mucho jaleo".