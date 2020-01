Gritos de "viva España" contra "un Gobierno en manos del separatismo" en las protestas de España Existe y Vox en Galicia

Los actos han girado en torno a la lectura de un único manifiesto, igual para toda España, y que "une a todos los españoles" en base a "la soberanía y Constitución", tal y como lo ha explicado la que fue cabeza de lista de Vox para la Alcaldía de Ourense, María Jesús Fernández, la encargada de leer el panfleto en la ciudad de As Burgas.

Los presentes se han concentrado, tal y como versaba el manifiesto, para "exigir al Gobierno de España -que se conformará esta semana con miembros del PSOE y Unidas Podemos- que, tal y como prometió, combata a los enemigos del orden institucional".

En este punto de su declaración han pedido entre aplausos y vítores que "el presidente del Gobierno traiga detenido al golpista Puigdemont" y también "al condenado Quim Torra en defensa de la unidad de España". En este sentido, han dicho entender que "dentro de España caben todos menos los que quieren romper el marco de convivencia utilizando las instituciones para sus intereses de partido".

LOS VOTANTES DE IZQUIERDAS, "LOS MÁS ESTAFADOS"

En el marco de la "defensa de la concordia nacional", han llamado también a los votantes de formaciones históricamente de izquierdas, porque consideran que "ellos son hoy los más estafados".

Además, el texto defiende una España "que no siente vergüenza de su identidad", que "no rechaza su épica ni su historia" y que es fruto del "esfuerzo y sacrificio" de sus antepasados". "Con un patrimonio y una soberanía hoy amenazados por un Gobierno en manos del separatismo", denuncia.

"Lo que hoy nos une no son las ideologías, lo que hoy nos une aquí es España, nuestra soberanía y nuestra Constitución. Nuestro amor por lo que somos y no pueden arrebatarnos. España existe y no es un mito; no somos fruto de ideas de un laboratorio", versa el manifiesto.

La convocatoria de la plataforma 'España Existe' ha estado abierta a toda la sociedad civil y a todos los "partidos políticos leales a España". En el caso de Ourense, ha reunido a unas 70 personas, en su mayoría afines a Vox y ataviadas con bufandas y banderas rojigualdas. La concentración ha finalizado de manera tranquila bajo el lema "España existe y existirá" y después de que los presentes coreasen un "¡Viva España y viva el Rey!".

TENSIÓN EN SANTIAGO

En Santiago de Compostela, la emblemática Praza do Obradoiro, frente al Pazo de Raxoi, ha sido el enclave escogido para la protesta, en la que han participado una treintena de personas. La encargada de leer el manifiesto ha sido la número dos de Vox por la provincia de A Coruña en las pasadas elecciones generales, Marta Carreira.

La concentración en la capital gallega, que no ha sido tan secundada como las de ciudades como A Coruña u Ourense, ha estado marcada por la tensión entre los participantes y un grupo de jóvenes que ha acudido hasta el mismo lugar para contraprogramarla.

Cuando la integrante de Vox comenzó a leer el manifiesto, la contraprotesta ha comenzado a llamarlos "fachas" y "ridículos" y a pedirles que se marchasen. Ha sido en ese preciso momento en el que se ha producido un pequeño acercamiento entre miembros de los dos grupos que ha obligado a dos agentes de la Policía Nacional a separarlos.

Alejados por unos metros, se han lanzado mutuamente gritos e insultos. Mientras unos exclamaban "¡Viva España!", los otros proclamaban: "¡No, no, no pasarán!". En torno a las 13,00 horas, ambos grupos han quedado disueltos.

De los principales municipios de la Comunidad gallega, A Coruña ha sido la que ha acogido la mayor concentración, con más de un centenar de personas, entre ellos familias enteras y de todas las edades. En el caso de la ciudad herculina, el encargado de dar voz al manifiesto ha sido el presidente de la gestora de Vox en la provincia, Miguel Ángel Fernández López.