Foro reprocha al Principado que no refuerce la atención Primaria y las Urgencias ante la epidemia de gripe

"En el hospital de Cabueñes ya no hay camas libres, mientras el SIMPA y los pacientes urgen a la Consejería de Salud a reforzar Primaria para aliviar las Urgencias en los hospitales", dice el parlamentario de Foro en nota de prensa.

Asimismo, Leal considera "inexplicable que una epidemia que se repite cada año por estas fechas encuentre siempre al Gobierno del Principado holgazaneando y mirando para otro lado, sin leer ni los periódicos".

"No es de recibo que recomienden no ir al médico salvo casos graves y que hagan descargar la prevención de la gripe en el propio paciente", dice el diputado en el escrito. "No sabemos a qué espera el consejero de Salud, Pablo Fernández, para adoptar medidas excepcionales puesto que los expertos advierten que las cifras aumentarán hasta alcanzar el máximo a finales del mes de enero", concluye.