Cristina Cifuentes, de Soraya Sáenz de Santamaría: "Ella nunca me tuvo demasiado cariño"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes se ha sentado por primera vez en el plató del programa Sábado Deluxe para hablar sobre su situación tras dejar la política y opinar también sobre el PP y algunos de sus excompañeros en el partido.

En una entrevista con Jorge Javier Vázquez, Cifuentes se ha referido a la exvicepresidenta del Gobierno de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría. "Yo nunca me llevé fatal con Soraya, lo que creo es que ella a mí nunca me tuvo demasiado cariño por algún motivo que no acierto a comprender, porque yo siempre intenté que nuestra relación fuera buena", ha explicado la expolítica madrileña.

Cristina Cifuentes ha aclarado que con Sáenz de Santamaría "nunca tuve un enfrentamiento, y siempre creí que nuestra relación era buena. En la época en la que ella era vicepresidenta y yo delegada del Gobierno teníamos mucha relación, creo que fue una magnífica vicepresidenta del Gobierno, creo que hizo cosas bien".

En este sentido, ha valorado que "ella tiene muchísimas cualidades muy buenas, pero le falta un poco de empatía, como a muchos otros", ha matizado a continuación. "Porque hablamos de Soraya, pero me dices de la falta de empatía que tiene nuestro actual presidente del Gobierno y...", ha dicho, resoplando.

Cifuentes también se ha referido al polémico vídeo de las cremas, con el que asegura que la "intentaron chantajear", y que precipitó su salida de la vida política. "Había muchos intereses presionando para que me marchara", ha dicho. Aunque ha asegurado que no va a señalar abiertamente a sus "verdugos" porque "se trata de personas peligrosas", ha añadido que ella solo quiere "limpiar" su nombre y "rehacer mi vida".

"No estoy afiliada al PP desde hace meses"

Por otro lado, también ha opinado sobre el rumbo del PP, partido al que, puntualiza, "no estoy afiliada desde hace meses".

"Ahora han surgido nuevos partidos y el PP se ha quedado en tierra de nadie ideológicamente hablando. Tras irse Ciudadanos a pique, el Partido Popular tiene esa oportunidad de volver a recuperar el centro político. Ese es el PP que a mí me gustaría", ha enfatizado.

Respecto a la marcha actual del partido, Cifuentes se ha sincerado: "A mí hay algunas cosas del Partido Popular de ahora que no me han gustado, muchas otras que sí".

La conversación con Jorge Javier también dio para hablar de la sede nacional del PP, calificada por el presentador como el "ministerio del Tiempo". "Otros decían que era la 13 Rue del Percebe, que es casi peor", ha bromeado Cifuentes.

No obstante, la expresidenta madrileña ha indicado que cree que el PP debería replantearse un cambio de sede. "Creo que Génova 13 es una sede que tiene unas connotaciones muy negativas, y además es un edificio carísimo. Habría que irse a otro lugar, los políticos se tienen que adaptar a los tiempos, ya no estamos en un momento en el que los partidos políticos viven en sedes multimillonarias con miles de personas trabajando, hay que hacer una política más a pie de calle, mucho más austera, con menos oropel", ha concluido.