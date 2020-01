Lastra llama a Casado a la moderación para evitar la "destrucción" del PP y afea a la derecha no aceptar la investidura

Adriana Lastra ha participado este sábado en Santiago de Compostela en un acto organizado por los socialistas gallegos, en el que ha asegurado que el PP tiene "dos opciones" frente a una "ultraderedecha" que viene a "arrasar con todo". "O intentar volver a ser una derecha democrática, liberar pero democrática, o dejarse llevar y arrastrar por la ultraderecha neofranquista", ha señalado.

Ante ello, ha recordado que el PP "tiene entre sus filas a muchas personas que son verdaderamente demócratas y que están horrorizados" con los pactos con Vox y ha invitado a Casado a "devolver a su partido a la moderación" porque de ello "dependerá el futuro" de la democracia.

"Espero que el PP vuelva a ser un partido de la derecha democrática de este país y sé que vosotros también lo queréis. Sé que vosotros tampoco queréis que el Partido Popular se convierta en una franquicia de Vox como parece que se está convirtiendo incluso el señor Feijóo", ha argumentado dirigiéndose a los socialistas presentes.

"FEIJÓO, EL MÁS DE ULTRADERECHA"

En este sentido, ha considerado que "en otras épocas" el actual presidente de la Xunta "parecía que era el progre del PP". "Pero se empieza a descubrir que ha pasado como con otros", ha manifestado para recordar que también "todo el mundo pensaba" que Alberto Ruiz Galladón "era la derecha moderada".

"Pues lo mismo le está pasando al señor Feijóo, que todo el mundo pensaba fuera de Galicia que era la derecha moderada y se está viendo que al final va a ser el más de ultraderecha de todo el PP", ha señalado para cargar contra la "confrontación" del líder del PPdeG contra el gobierno de España.

"OPOSICIÓN LEAL Y CONSTRUCTIVA"

En su intervención, además, Adriana Lastra ha criticado que la derecha "no acepte" el resultado de la investidura. "La derecha tiene un sentimiento respecto al poder en España como si fuese su patrimonio, como si el poder en este país fuese suyo y nosotros fuésemos unos usurpadores y, como diría Alfonso Guerra, no duermen por las noches pensando que están los socialistas en el poder". "Pues no les queda nada", ha manifestado.

Por último, ha llamado al Partido Popular ha hacer una "oposición leal y constructiva" como la que "siempre" hizo el Partido Socialista. "Porque así se consiguen avances sociales para todos, de otra forma solo se construye la destrucción de su partido".