Gamarra insta a Sánchez a "romper todo tipo de relación" con Torra y exige un pleno urgente para elegir nuevo diputado

Cuca Gamarra ha realizado esas declaraciones en Logroño tras las resoluciones de ayer del Tribunal Supremo que mantenían la inhabilitación de Torra como diputado, acordada por la Junta Electoral Central. Tras ello, ha explicado, "hoy hablamos del expresidente Torra y del exdiputado Torra" y, por tanto, "es urgente que se convoque un pleno para que el nuevo diputado asuma su credencial".

"Si no se sigue ese camino y no se convoca de manera inmediata -ha reflexionado Gamarra- se estarán situando al margen de la ley y el PP llevará a cabo todas las acciones necesarias desde el punto de vista judicial para reponer la legalidad". Además, ha continuado, "de no convocarse, el presidente del Parlamento catalán estará incurriendo en una conducta de prevaricación y Torra estará llevando a cabo un delito de usurpación".

En este punto, Gamarra ha querido también lanzar un mensaje a Pedro Sánchez para que "lleve a cabo las acciones necesarias para la aplicación de la ejecución de la sentencia y las resoluciones de la junta provincial de Barcelona para dejar sin efecto el acta de Torra y emitir la credencial de un nuevo diputado".

Además, "le pedimos que no lleve a cabo ninguna reunión o mantenga contactos con quien ya no tiene la legitimidad porque ya está inhabilitado". En este punto, ha continuado Gamarra, "Sánchez no puede en nombre de los españoles ni tratar con aquel que ya es expresidente ni llevar a cabo reuniones con personas que han sido condenadas e inhabilitadas".

Todo porque "quien no puede situarse al margen de la ley es el presidente del Gobierno de España y tiene la obligación de instar a que se convoque ese pleno así como la obligación de romper todo tipo de relaciones con quien ya no tiene derecho a ostentar el título de presidente de los catalanes".

Con las últimas resoluciones, ha explicado Gamarra, "se ratifica el trabajo del PP en defensa del estado de derecho con un objetivo, la ejecución de las sentencias condenatorias tanto a Junqueras como a Torra que establecían la inhabilitación".