Vázquez: "La decisión de trasvasar agua para regadío no se puede tomar en la sede del PSOE en Madrid"

Este hecho, en palabras de Vázquez, reafirma la idea de que "el Gobierno de España confunde las funciones de las instituciones con las de los partidos políticos" y que "el criterio de discrecionalidad de la ministra socialista, lamentablemente, seguirá primando por encima de los razonamientos técnicos de la Comisión de Explotación del Trasvase, tal y como pasó en los meses de noviembre y diciembre".

Con este tipo de actuaciones, "queda claro que, para el Gobierno de Sánchez, el agua es solo una herramienta política", ha manifestado tras conocer que se ha aplazado la reunión técnica tras la que el Ministerio debía aprobar un trasvase de 20 hectómetros cúbicos para el Levante.

"El campo no entiende de gobiernos en funciones, ni de cambios en los Ministerios, por lo que no podemos permitir que se siga atacando a la Región de Murcia día si día también", ha subrayado el 'popular'.

El senador ha recordado que en la reunión que mantuvo el consejero de Agua, Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la socialista se comprometió a reunir a todas las comunidades autónomas para buscar soluciones y proponer mejoras de forma coordinada, pero "en lugar de convocar esta reunión entre administraciones, que son las legítimas para llevar a cabo esta actuación, los socialistas dibujan su estrategia en una reunión política".

Vázquez ha indicado que desde el PP se espera que el próximo martes el Ministerio tenga en cuenta los criterios técnicos y se trasvase agua para regadío para toda la Región debido al aumento de las reservas en la cabecera, "ya que si lo que pretenden es dejar sin este recurso al campo de Cartagena ni tiene razón de ser, ni es avalado por los expertos como herramienta para la recuperación del ecosistema del Mar Menor, sino que obedece a una decisión únicamente política en la que también estaría participando el secretario del PSOE en la Región, Diego Conesa".

"Si la respuesta de la futura vicepresidenta del Gobierno va en contra de los agricultores murcianos", según a adelanto Vázquez, "haremos un frente más contundente y no nos amedrantaremos, sino que responderemos con más fuerza porque el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura es irrenunciable por su impacto económico, al depender del mismo más de 100.000 puestos de trabajo directos y ser un muro de contención ante la desertificación", ha aclarado Vázquez.

EL TRASVASE NO PUEDE SER MONEDA DE CAMBIO

Con todo, el senador ha recordado que desde hace más de 40 años las comunidades autónomas se pusieron de acuerdo para que, de forma solidaria, se llevara agua desde "donde sobra hacia donde falta", por lo que desde 1986, cuando el Consejo de Ministros, aprobó la compensación de agua de las cuencas excedentes entre comunidades autónomas, se han transferido por parte del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura más de 426 millones de euros, tal y como refleja la memoria del Sindicato de 2018.

En este sentido, ha dicho que "no pedimos nada que no sea nuestro, sino que es un acuerdo solidario que lleva intacto cuatro décadas, por lo que el trasvase no puede ser moneda de cambio del pacto PSOE-Podemos".