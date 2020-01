María Isabel arrasa en 'Tu cara me suena 8' imitando a Billie Eilish con 'Bad Guy'

María Isabel fue una de las protagonistas de la primera gala deTu cara me suena 8. Enfundada en un chaleco amarillo y luciendo una melena de color azul, la cantante lo dio todo este viernes en el escenario para encarnar, con éxito, a una de las artistas internacionales del momento, Billie Eilish.

La concursante, que manifestó desde el primer momento su entusiasmo por participar en el espacio de Atresmedia, se ganó los aplausos del público tras imitar a la cantante estadounidense cantando su tema Bad Guy. Así, la aspirante se esforzó en acercarse lo máximo posible al registro y los gestos de la autora.

"Esta actuación parecía muy fácil. Ella parece que siempre esté cansada, susurrada, y eso cansa el doble; pero la he disfrutado. ¡Ya estoy en Tu cara me suena!", se sinceró la de Ayamonte ante el presentador, Manel Fuentes, y el jurado del programa.

En este sentido, Chenoa fue la primera en dar su valoración: "Es un tipo de canción que tiene mucho efecto. Aunque no lo parezca hay un control de aire bastante importante: has hecho y mucho. Has currado porque la actitud me parece muy importante y la has tenido todo el rato, no la has perdido", apuntó.

Tras recibir la enhorabuena de la juez, Carlos Latre se sumó a dar su opinión en toque de humor: "Me ha gustado mucho esta actuación porque me has recordado a Los amantes pasajeros, por el chaleco que llevabas, y a Tarantino. Creo que esta noche vas a tener Pain and Glory. Bueno, pain seguro, porque tienes que peinarte. No vas a tener un Oscar, pero sí muy buena nota", dijo.

La actuación de la autora de Antes muerta que sencilla también fue aclamada en Twitter, donde se volvió rápidamente 'trending topic'. Los usuarios dejaron comentarios como "lo ha hecho genial", "es una diosa" o "actuación de 10".

Finalmente, el triunfador de la noche fue Jorge González, quien se puso en la piel del italiano Mahmood para interpretar su canción Soldi. El ganador se llevó un total de 24 puntos, mientras que María Isabel, con 20 puntos, se colocó en la tercera posición, por detrás de Cristina Ramos, que imitó a Mónica Naranjo.