Campillo declina parlar de les conclusions de la comissió d'EMT per "prudència i respecte"

El vicealcalde de València, Sergi Campillo, ha declinat aquest divendres parlar de la finalització de les sessions de la comissió de treball creada en l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de la ciutat per a investigar el frau de quatre milions detectat en els seus comptes i de les conclusions que s'extrauran a partir de les declaracions recollides en ella. Campillo ha justificat aquesta decisió per "prudència" i per "respecte" als regidors que formen part de la comissió.

El responsable municipal i membre de Compromís, un dels partits socis de l'equip de govern, s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa de la Junta de Govern Local, preguntat per la fi d'aqueixes sessions, per la direcció en la qual aniran les conclusions i per si es qüestionarà la continuïtat en els seus llocs del gerent de l'EMT, Josep Enric García, i la cap de Gestió de la companyia, María Rayón. La pregunta anava dirigida també a la vicealcaldessa i portaveu del PSPV -l'altre integrants de l'executiu municipal-, Sandra Gómez, que no s'ha pronunciat.

Campillo ha considerat que s'ha de ser "una mica respectuós" amb els representants de les seues formacions en la comissió de treball que investiga l'estafa en l'EMT, que són els qui "han estat en les compareixences". Per això, ha indicat que no seria "prudent" que es fera una valoració per part dels vicealcaldes.

Així mateix, ha assenyalat que s'ha de "digerir" tot el contingut de les diferents compareixences, que es van tancar dimecres passat, amb una segona declaració del gerent i de la responsable de Gestió, i ha apuntat per això que "és ràpid per a valorar les conclusions".

"No seria prudent per part dels portaveus del govern valorar i parlar de les conclusions. Tampoc ens correspon a nosaltres establir aqueixes conclusions", ha insistit Sergi Campillo.