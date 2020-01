CC dice que "no hay nada nuevo" en la acción social del Cabildo de Tenerife y pide 2 millones para crear 1.000 plazas

Así lo han expuesto en rueda de prensa el portavoz insular, Carlos Alonso, la consejera Juana María Reyes y la diputada autonómica Cristina Valido, quienes han criticado la "inercia" del actual equipo de gobierno y la "falta de diligencia" para impulsar licitaciones.

Por ello, los nacionalistas han vuelto a reclamar que el Cabildo habilite una partida de dos millones de euros, con cargo al Fondo de Contingencia, con el fin de impulsar la creación de unas 1.000 plazas residenciales, diurnas y domiciliarias.

Alonso ha apuntado que en la isla hay "mucha necesidad" de plazas residenciales, especialmente para personas con discapacidad, y frente a esa realidad, el Cabildo solo de dedica a actualizar las anualidades, sin incremento real de las cuentas.

En esa línea, ha comentado que las únicas plazas nuevas que se van a crear proceden de la pasada Legislatura, caso de la residencia de Guía de Isora, que Pedro Martín "dejó tirada" cuando era alcalde, la de La Victoria, La Cuesta o Garachico y las del Hospital del Sur, si finalmente se acelera la tramitación. "Carecen de ideas y falta de ejecución", ha agregado.

"Existe más dinero en el presupuesto del IASS, pero no se utiliza para atender a la creciente demanda de plazas, sino para mantener las que ya existían, es decir, se produce una programación anual del gasto, pero eso no significa que haya más plazas residenciales o más recursos asistenciales, se gasta más para mantener lo que ya existía con anterioridad", señaló.

UN PRESUPUESTO "CONTINUISTA"

Asimismo, indicó que "no hay una verdadera política social y no se crece en la atención a las personas" pues también se producen recortes, en particular los que tienen que ver con Igualdad (-18%), Diversidad (-57%), Vivienda (-31%), Voluntariado (-37%) y Ansina (-11%).

Reyes, por su parte, ha comentado que el presupuesto "es continuista" y no incorpora "nuevos servicios" en un momento de "déficit" de plazas residenciales en la isla, al tiempo que se ha mostrado sorprendida por el aumento de las subvenciones nominativas -que se criticaron en la pasada Legislatura- en más de 1,4 millones y sin definir su uso.

Valido, por su parte, ha censurado la falta de ideas nuevas del nuevo Gobierno insular y el "ritmo lento" para licitar y ejecutar obras, con lo que advirtió del riesgo de que el IASS tenga que "devolver" dinero a finales del ejercicio.