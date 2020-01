Revilla pedirá disculpas si el Gobierno de Sánchez sale bien: "Me gustaría en unos años decir 'olé por este presidente'"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha dicho este viernes que desea de forma "ferviente" que el Gobierno de Pedro Sánchez salga bien y ha avanzado que, pese a que no cree que vaya a ser así, si ocurre pedirá disculpas después de que el PRC haya votado en contra de su investidura.

"Me gustaría dentro de un par de años salir a decir, 'Me equivoqué' y 'Olé por este presidente', que ha conseguido algo que a mí me parece difícil. Es lo que más me gustaría, incluso pedir disculpas. Lo digo de corazón", ha reconocido Revilla, a preguntas de los periodistas, tras inaugurar unas obras en una carretera.

El líder regionalista cree que algunos pensarán que el paso de no apoyar a Sánchez le puede venir bien para, si sale mal su Gobierno, decir que ya lo había advertido él, pero ha insistido en que no, pues desea "con todo su corazón" que le vaya bien, aunque no cree que vaya a ser así.

Y ha justificado una vez más la decisión de su partido de votar en contra de la investidura Sánchez en que lo que se planteaba en enero era "algo completamente distinto" a lo de julio, pues ha recordado que "la línea roja" de su partido residía en el respeto a la Constitución y la igualdad de todos los españoles.

Sin embargo, ha subrayado que las iniciativas que se planteen en el Congreso en beneficio de los más necesitados van a tener el voto del partido regionalista.