El director de Les Arts diu que no "li correspon obrir la reflexió" del canvi de nom del Centre Plácido Domingo

Així ho ha expressat durant la presentació del muntatge 'Elektra', preguntat per si es plantejarà el canvi de nomenclatura del centre depenent de Les Arts i sobre les declaracions sobre aquest tema de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, qui després de les crítiques de col·lectius feministes al fet que el cantant Plácido Domingo -acusat d'assetjament sexual per una vintena de dones- haja actuat en el 'Nabucco' de Les Arts i done nom al Centre de Perfeccionament, va afirmar que cal fer "una reflexió col·lectiva sobre el reflex social que han de tindre les actituds masclistes".

Sobre aquesta qüestió, el director artístic ha afirmat que ell no li posa "nom a res", ni a Les Arts ni al Centre de Perfecccionament. "No és un tema que siga meu", ha insistit, per a remarcar que és "una qüestió" de "si en algun moment els òrgans de govern de Les Arts volen obrir eixa reflexió".

"A mi no em correspon ni obrir eixa reflexió ni prendre la decisió", ha reiterat. Així mateix, preguntat per la seua opinió sobre aquesta qüestió, ha afirmat que aquesta és "irrellevant".