Oltra lamenta que el PP s'instal·le en la "reivindicació de la ignorància" en matèria de plurilingüisme

Així ho ha manifestat en la roda de premsa posterior al ple del Consell en ser preguntada pel suport del PPCV a les mobilitzacions convocades per l'associació Hablemos Español per al dissabte 18 de gener en diferents punts de la Comunitat Valenciana. A més, el PPCV ha anunciat que portarà una iniciativa a les Corts per a posar "sentit comú" a l'aplicació de la Llei de Plurilingüisme.

Per a Oltra, "el rellevant i el que s'ha d'analitzar" és que en els 20 anys del PP al capdavant de la Generalitat els resultats en Educació han sigut "nefasts" i la competència lingüística dels alumnes en eixir de les aules "deixava molt a desitjar".

Davant d'aquesta situació, ha defès que el 2015 aquest Consell planteja que "l'important és que els xiquets i xiquetes quan acaben etapa obligatòria dominen tres llengües: les dos oficials del nostre territori i l'anglés com a primera llengua estrangera. Est és l'objectiu", ha subratllat.

Oltra ha reivindicat el valencià com a "element diferenciador" que "ha de fer-nos sentir orgullosos" ja que a més, "ens dona elements per a ser més plurilingües", atés que estudis científics confirmen que "fa que aprengues amb més facilitat una tercera i quarta llengua".

Es tracta d'un "valor afegit" dels valencians "que ens fa més cultes", ha incidit. De fet, "en les democràcies avançades el bilingüisme es veu com a riquesa no com un problema", però "el PP s'obstina a convertir-ho en ferramenta de confrontació", ha lamentat.

Al seu juí, el PPCV es col·loca en la reivindicació de la "ignorància com a senyal d'identitat" amb una actitud que "priva els xiquets i xiquetes de tindre més oportunitats en la vida", davant del decret de Plurilingüisme del Consell que busca donar a l'estudiantat la possibilitat d'aprendre una llengua "sense necessitat d'anar a acadèmies".