Puig veu "molt positiu" que hi haja ministres valencians que "entenen perfectament" la realitat de la Comunitat

Ximo Puig s'ha pronunciat així, a preguntes dels mitjans, en el transcurs de la tradicional acte de benvinguda a l'any nou que se celebra en la seu de l'EUIPO a Alacant.

"Són persones que coneixen perfectament la nostra realitat i això ens ajudarà a tindre eixa connexió; tant José Luis Ábalos com Pedro Duque són perfectes coneixedors de qual és la realitat valenciana", ha dit.

A més, s'ha mostrat "segur" que a banda de la seua "obligació" com a ministres per a tota Espanya "tindran una sensibilitat especial per a la Comunitat Valenciana". Finalment, ha considerat "molt positiu l'inici d'aquest coneixement del Govern".

VICEPRESIDÈNCIES

Així mateix, qüestionat per l'existència de quatre vicepresidències, Ximo Puig ha subratllat que es tracta d'una "potestat" que correspon al president del Govern i que li permetrà tindre una visió "general d'allò que vol d'eixe equip".

Sobre aquest tema, ha estimat "molt interessant" que es configuren "alguns objectius" sobre eixe organigrama en el qual el medi ambient tindrà un "paper rellevant" per a atendre la crisi climàtica.

En eixe sentit, Puig ha posat en valor que el Consell compta amb una vicepresidència en eixa línia i "per tant, tota aquesta complicitat, fins i tot en l'estructural amb el Govern d'Espanya, ens pareix positiu".