Investiguen a Elx un home acusat de maltractar i abusar de la seua filla amb la qual podria tindre un nadó

L'home està acusat d'un delicte de presumpte maltractament i d'un altre d'abús sexual i la investigació se centra a determinar si aquest i la víctima mantenien una relació sentimental, així com la filiació del nadó per a determinar si també és fill de l'investigat.

Segons assenyala el diari 'Información', la jove va passar part de la seua infància sota tutela de la Generalitat després que son pare, l'ara investigat, ingressara a la presó. Al cap dels anys, després de quedar en llibertat, l'home va contactar amb la seua filla, que aleshores tenia 16 anys. Posteriorment, per causes que no han transcendit, la menor es va traslladar a viure amb el seu progenitor i es va quedar embarassada.

La detenció de l'home va tindre lloc dimecres passat, 8 de gener, després que la jove, ajudada d'una veïna, li acusara d'haver-la agredit, segons han confirmat a Europa Press fonts de la investigació.

L'home, després de prestar declaració davant el jutge, ha quedat en llibertat provisional, "en no haver-hi petició de presó per cap de les parts del procediment", i se li ha imposat com a mesura cautelar un orde d'allunyament de la víctima. El jutjat, també, ha acordat una pericial psicològica respecte a la víctima, segons ha informat el TSJCV.

En aquest cas, s'haurà de dilucidar si per les seues "circumstàncies excepcionals", la causa és competència del Jutjat de Violència sobre la Dona o "ha de substanciar-se davant un jutjat d'Instrucció de caràcter ordinari", apunten les mateixes fonts.