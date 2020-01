El cambio de 'look' de Adara Molinero ('GH VIP 7'): nuevo corte y color de pelo

Si hace unos días la ganadora de GH VIP 7 anunciaba que iba a realizarse un cambio de looky que "se cagaba" por ello, Adara Molinero ya ha mostrado el resultado mediante las historias de su Instagram.

En la red social, la modelo ha querido compartir el proceso del cambio, con breves vídeos en la peluquería, y posteriormente su nueva imagen. Así, la madrileña ha desvelado en qué consiste: se ha cortado el pelo y se lo ha aclarado hasta llegar a un tono cobrizo bastante distinto del que llevaba antes.

Con su nueva imagen, con la que se parece bastante más a su madre, Elena, quizá Molinero busca iniciar una nueva etapa de cara a su posible participación en El tiempo del descuento, el reencuentro de los concursantes de GH VIP 7, formato que verá la luz este domingo en Telecinco.

Hola , guapa! Que cambio de look! Me impresionas cada día más!✨@adara_oficialpic.twitter.com/WWPtsUCVBv — 𝗠𝗶𝗴𝘂𝗲𝗹;👁 (@NewsAdara) January 9, 2020

Al día siguiente de enseñar su cambio en las historias, la expareja de Hugo Sierra comentó: "Qué emocionada estoy de que os haya gustado tanto el look, si no hubiera sido así... me teñiría otra vez hoy", bromeó entre risas.

Los comentarios sobre su cambio no han dejado de sucederse desde que lo mostró. La mayoría de ellos coinciden en que está "radiante", aunque también ha recibido críticas por quienes dicen que lo que tiene que cambiar no es su apariencia.

Por mucho que cambies de look tu dignidad sigue siendo creo!!

De paso que te cambias de look hazte también un cambio de cerebro y de personalidad!!

Cuando nos dices cuánto va a durar este montaje que tenéis el pesetas de Hugo y tú!!

Después de supervivientes? Falsaaaaaaaa — Rosi (@Rosi90261882) January 9, 2020

Aunque aún sigue en el aire su participación en el reencuentro, el desarrollo de su historia con Gianmarco es uno de los temas que más expectación ha generado respecto al programa. De momento, la que fuera pareja de Hugo Sierra ha decidido ignorar su paso por los platós y las pullas que le ha dedicado: "No voy a desmentir nada. Estoy hasta el ciruelo de que la gente se crea cosas que yo no he dicho", comentó en Twitter.