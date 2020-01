Oltra defèn que el diàleg entre Govern central i comunitats "no té per què ser excloent"

Així ho ha afirmat en la roda de premsa després del ple del Consell, preguntada per les converses entre el president i líder del PSOE, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat catalana, Quim Torra (JxCat), i si veuen amb "recel" la seua futura reunió a Madrid o Barcelona. "El diàleg sempre és positiu", s'ha limitat a apuntar.

Oltra ha assegurat que el Consell "sempre" reivindica el contacte amb el Govern, una cosa que ja és un fet després de la creació de la comissió bilateral permanent des de fa uns mesos, per primera vegada entre les dos administracions. "La bilateralitat està garantida", ha recalcat, amb l'objectiu de defendre els interessos dels valencians.

Sobre el nomenament de ministres, després de la confirmació que continuen valencians com José Luis Ábalos, ha advocat perquè tenen una "forta presència" en el Govern central, "com va dir el president, Ximo Puig (PSPV)". Ha cridat al fet que "es materialitze aquesta presència valenciana i l'exercici de valenciania de les persones que ocupen carteres ministerials".

La portaveu del Consell ha reiterat que espera que l'"imminent" Govern PSOE-Unides Podem complisca amb els pactes d'investidura, "al marge de l'àmbit partidista" de cada acord, com el qual van segellar socialistes i Compromís. Fins aleshores, ha celebrat que Espanya isca de la situació d'interinitat i arranque "un govern amb plenes funcions i poder".

"REFORMA PROFUNDA" EN L'AGENDA VALENCIANA

També confia que Sánchez aborde l'agenda valenciana mitjançant una "reforma estructural profunda", centrada en el canvi del model de finançament autonòmic i el compromís de presentar un esborrany en els primers huit mesos de legislatura. El sistema actual està "caducat des del 2014 i no només per a la Comunitat Valenciana, també per als territoris de l'arc mediterrani com Múrcia, Balears o Andalusia".

Una altra exigència al Govern és la regularització del deute acumulat de la Comunitat Valenciana, "fruit d'un sistema injust reconegut per ministres de tots els colors polítics, de Cristóbal Montoro (PP) a Mª José Montero (PSOE)". "Eixa regularització no afectaria el deute global del regne d'Espanya", ha assegurat Oltra.

Com a tercera reivindicació ha apuntat les inversions en infraestructures en els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del 2020, "com també va dir el president", igual que el projecte de l'any passat que no va tirar endavant, concordes a l'Estatut d'Autonomia que estableix que siguen concordes als cinc milions de valencians.

Són infraestructures "vitals i antigues reivindicacions" com les Rodalies, sobretot a Castelló, o la connexió per tren de l'aeroport de l'Altet (Alacant) amb els nuclis d'Elx i Alacant per a acabar amb l'"anomalia" actual. Oltra també ha recordat actuacions com el Tren de la Costa, el túnel passant de València per a finalitzar el Parc Central o unes altres "de primer ordre" com el Corredor Mediterrani.