Les festes de Sant Antoni Abad arranquen amb la tradicional foguera i una revetla 'pet friendly'

Concretament, aquest dissabte a la nit es durà a terme la tradicional foguera i, a la vesprada, la processó cívica de torxes acompanyades per les tradicionals 'dansades' amenitzades per tabalet i dolçaina que recorrerà els carrers Sagunt, San Bruno, Luz Casanova, Fotògraf Agustín Centelles Ossó i Ministre Luís Mayans, ha detallat el consistori en un comunicat.

L'Ajuntament de València per primera vegada ha instal·lat cartells anunciadors d'aquesta festa en el mobiliari urbà, "amb la finalitat de convidar la ciutadania perquè participe d'aquesta celebració que, arrelada al barri de Sagunt, es troba totalment vinculada al benestar animal", ha explicat el regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset.

Amb motiu d'aquesta celebració, amb la qual comença el calendari festiu de l'any 2020, es duran a terme diferents activitats populars com, per exemple, una revetla en el carrer "amigable amb els gossos". Aquesta cita també serà el dissabte i ha sigut anunciada com una discomòbil 'pet friendly' en la qual s'instal·laren abeuradors per a les mascotes i s'entregarà obsequis a les persones que participen acompanyades amb els seus animals domèstics.

Entre els actes programats, que comencen aquest divendres, destaquenalgunes de les convocatòries del diumenge. S'habilitarà un mercat i carpes en les quals diferents ONGs, protectores d'animals i associacions dedicades al benestar animal es donen a conéixer al públic assistent. També es durà a terme la firma del compromís de campanya estival de recollida de necessitats per a animals abandonats.

Pere Fuset ha recordat l'elaboració d'un nou conveni amb unincrement econòmic en qualitat d'ajuda per a la Germanor de Sant Antoni Abad, organitzadora d'aquesta festa, "en coherència al treball desenvolupat per aquesta entitat".

Ha reiterat el "compromís municipal" per a contribuir a les tasques de repercussió de la festivitat del conegut popularment com 'Sant Antoni del porquet', declarada el passat mes de juliol d'Interés Turístic Provincial de la Comunitat Valenciana.