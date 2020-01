Manel Fuentes propone en directo a Susanna Griso participar como concursante en 'Tu cara me suena'

Manel Fuentes ha acudido este viernes como invitado al plató de Espejo Público para promocionar el comienzo de la nueva temporada del programa Tu cara me suena. El presentador ha propuesto a todos los colaboradores a ir al programa y ha insistido en que Susanna Griso debe ir como concursante invitada.

Diego Revuelta ha bromeado con la propuesta y ha preguntado al invitado si se compromete a utilizar su influencia en el concurso para que los colaboradores de Espejo Público puedan participar.

Susanna Griso ha rechazado la propuesta de su compañero Manel Fuentes y ha explicado que no sabe bailar, "si no me haces bailar allí estaré",ha bromeado. Además, la presentadora ha explicado que el mundo del espectáculo no va con ella, "yo estudie periodismo para hacer de periodista", ha añadido.

El presentador ha revelado algunas novedades que se incorporarán en esta nueva edición del concurso y ha contado que en la tanda de preguntas se harán entrevistas colectivas entre todos los concursantes.

Los colaboradores han preguntado al invitado si los concursantes de Tu cara me suena eligen los personajes que interpretan o vienen impuestos. "Es el pulsador, como que existen los reyes magos", ha respondido el periodista sobre la elección de los artistas representados.