Antonio Llorente relleva Ignacio Blanco (EU) en la Conselleria de Transparència

20M EP

El ple del Consell ha aprovat aquest divendres el nomenament d'Antonio Llorente com a secretari autonòmic de Participació i Transparència, després de l'eixida d'Ignacio Blanco per motius personals, amb el que deixa el càrrec com a sotssecretari de Justícia.