El PPCV critica Puig i Oltra que "parlen de justícia social pujats al cotxe social i des dels seus despatxos"

En un comunicat, la 'popular' ha denunciat aquest divendres que "la precarietat social a la Comunitat Valenciana s'ha disparat amb Puig i Oltra: La propaganda política i la xarramenta de les bones paraules no poden ocultar les alarmants dades oficials ni la realitat de la situació dels nostres carrers provocada per la nefasta gestió social del Botànic".

Com a exemples, "la renda valenciana d'inclusió solament arriba al 3,1% de la població que ho necessita, persones en el llindar de pobresa, sent la tercera autonomia per la cua en la cobertura d'aquestes ajudes, només per davant d'Andalusia (1,8%) i Castella-la Manxa (1,6%)", sumat al fet que "la mitjana d'espera per a rebre aquest subsidi és de 16 mesos i en l'últim any el nombre de beneficiaris s'ha reduït un terç, passant de 51.312 persones a 35.089, un 31% menys".

La diputada del PP també ha advertit sobre la situació dels dependents, criticant que "la mitjana per a rebre alguna prestació és de 536 dies" i titlant d'"inhumà que hi haja persones més d'any i mig esperant una resposta i el Botànic no faça res per solucionar-ho i, en lloc de posar solucions, ho agreuge cada vegada més. També en açò la Comunitat està a la cua de les autonomies amb més demora, amb 110 dies més d'espera que la mitjana estatal, i amb 38.175 persones pendents de resolució".