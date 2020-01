Marco insta a la comisión de seguimiento de l´Acord de Fadrell a que alcance un acuerdo "lo antes posible"

La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, ha instado este viernes a la comisión de seguimiento de l´Acord de Fadrell a que llegue a un acuerdo "lo antes posible" no por el bien del PSPV, ni de Compromís, ni de Podem, "sino por el bien de Castelló y de la ciudadanía".

Marco se ha pronunciado así en un desayuno informativo al ser preguntada sobre el desencuentro que se produjo entre los socios de l´Acord de Fadrell -que componen el PSPV-PSOE, Compromís y Podem-EUPV- cuando en el pleno ordinario del mes de diciembre los valencianistas se desmarcaron de sus socios, al apoyar una moción de PP y Ciudadanos (Cs) en la que se instaba al órgano municipal competente a convocar la Asamblea General de Fiestas para que este órgano pudiera votar la renovación de la Junta de Fiestas.

Preguntada por las propuestas que realizará el PSPV dentro de la comisión de seguimiento de l´Acord de Fadrell, la alcaldesa se ha mostrado "total y absolutamente respetuosa" con la comisión, así como con los tres partidos políticos que la forman y con cada uno de los miembros de la misma. "Por tanto, no voy a decir absolutamente nada sobre lo que se trate, lo dirá quién lo tenga que decir cuando considere que lo tiene que decir", ha dicho.

Respecto a las declaraciones del portavoz de Compromís, Ignasi García, en una entrevista en Onda Cero que ha motivao que la comisión negociadora del PSPV-PSOE haya convocado de urgencia a sus socios a una reunión este sábado para "determinar la viabilidad del gobierno municipal" del Ayuntamiento de Castelló, la primera edila ha destacado que no comparte dichas opiniones "ni en el fondo, ni en la forma", sobre todo -ha dicho- "porque habiendo una negociación abierta creo que nos tenemos que abstener de hacer ningún tipo de declaración".

"Se ha de respetar a la comisión y a las personas que están haciendo un esfuerzo por llegar a un consenso y a un acuerdo", ha añadido.

En dicha entrevista, entre otras cosas, Ignasi Garcia señaló que el ambiente en el seno del gobierno municipal "no es el más apropiado" y que esta "crisis" hace que "las cosas no fluyan como toca".

GOBERNAR EN MINORÍA

Respecto a si el grupo municipal socialista se plantea gobernar en minoría en 2020, Marco ha subrayado que no va a valorar "futuribles", y ha asegurado que está "absolutamente segura" de que la comisión llegará a un acuerdo. "No no me pronunciaré sobre futuribles pues serían hipótesis que entorpecerían el trabajo de la comisión y no lo voy a hacer", ha dicho.

En cuanto a la moción de fiestas aprobada en pleno que provocó el desacuerdo entre los socios de gobierno, la alcaldesa ha explicado que la concejala de Fiestas "hará las actuaciones que crea convenientes para el cumplimiento de la moción". En este sentido, la concejala de Fiestas, Pilar Escuder, ha asegurado que la moción será elevada al Consejo Rector en enero y será el que, "con responsabilidad, gestionará la moción".

En cualquier caso, respecto a la organización de los actos de las fiestas, Marco ha apuntado que el gerente el Patronato de Fiestas "sigue trabajando hasta que se tome la decisión política que corresponda".